〈紐約匯市〉美元登六周高點 墨西哥披索隨油價、銀價上漲

投資人看好美國在經濟成長和疫苗接種方面領先他國，導致歐元、瑞士法郎和日圓紛紛走軟，美元周一 (1 日) 登上六周高點。墨西哥披索隨油價、銀價上漲，該國不只生產石油，也是白銀生產大國。

追蹤美元兌一籃子貨幣走勢的 ICE 美元指數 (DXY) 周一報 90.955，上漲 0.37%。

美銀美林 G10 外匯策略主管 Kamal Sharma 表示，美元短期內可能更具韌性，因「經濟成長和疫苗接種都有利於美國」。

富國證券美國策略師認為，美元仍有升值空間，和波動性更大的證券相比更是如此。

日圓走軟，兌美元徘徊在 105 日圓附近，是去年 11 月中旬以來最低。歐元兌美元貶值 0.57% 至 1.2.69 美元，瑞郎兌美元貶 0.66% 至 0.8967 瑞郎，是兩個月低低點。

最新數據顯示，德國去年 12 月零售銷售驟減 9.6%，反映防疫封鎖措施重創國內消費。

英鎊兌強勢的美元由升轉貶，尾盤報 1.3669 美元，但在英國施打疫苗提振樂觀情緒下，兌歐元約升 0.2% 至 0.8840 英鎊。

英國和歐盟日前為疫苗供應議題僵持不下，歐盟官員周六表示，啟動北愛爾蘭英脫緊急權力是一個錯誤，英國預期疫苗供應不會中斷。

官方數據顯示，截至周日，英國已有近 900 萬人接種第一劑疫苗。

CMC Markets 英國首席市場分析師 Michael Hewson 說：「最早讓民眾接種疫苗的國家將是表現最好的經濟體，目前看起來英國很有希望。」

市場目前聚焦於英國央行 (BOE) 周四會議，預料該行將公布負利率對央行操作有何影響的協商結果。經濟學家大多認為，BOE 今年不太可能把利率降至零以下。

美元走強之際，以美元計價的原油和白銀卻逆勢上漲。銀價大漲，因白銀成為 GameStop(GME-US) 之後散戶最新力拱目標；油價勁揚，因美國原油庫存減少且暴風雪及選美國東北部，推升燃料需求。

油價和銀價漲勢帶動墨西哥披索勁揚逾 1%。墨西哥不只產油，還是 2019 年全球最大白銀生產國。

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