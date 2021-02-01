〈每週CFTC報告〉投機者加碼看多歐元、黃金、白銀 拋棄美元

本週美國商品期貨交易委員會 (CFTC) 數據顯示，在貨幣部分，投機者堅定看多歐元，對美元的空頭押注連兩週增加。在商品部分，避險需求升溫，無論黃金、白銀，投資者均增加了多頭布局。

美元指數

截至 1 月 26 日當週，投機者本週美元指數淨空單增加 442 口，至 14719 口。

交易者對美元的復甦仍抱持懷疑態度，大型投機者連兩週增加空頭押注，但口數有限。自去年 11 月 3 日當週之後，美元指數一直位於看跌區域，市場傾向中長期看空美元。

(圖表取自 actionforex.com)

美元指數過去一週小漲，指數回到 90.57 附近，以 1 月全月來看上漲 0.7%。

其他貨幣

在其他貨幣上，本週投機商淨多單增加的包括歐元 (1878 口)、瑞士法郎 (672 口) 及加元 (3444 口)，看壞英鎊 (-5740 口)、日圓 (-5022 口)、澳幣 (-4089 口) 與紐元 (-1225 口)。

消息人士說，歐洲央行不太可能降低已經創紀錄的低政策利率，以應對疫情引發的經濟放緩。這造成歐元上週實際表現停滯，但並未影響投機者的看多觀點。

黃金、白銀及原油

投機者本週黃金淨多單增 10908 口，至 25.7 萬口。白銀淨多單增 2458 口，至 5.4 萬口。經濟局勢不穩及股市波動之下，投機者對黃金、白銀的多頭押注均有增加。

(圖表取自 actionforex.com)

大型能源投機商在原油期貨市場上，本週淨多單減少 3972 口，至 50.4 萬口。投機者在原油部位的獲利了結現象明顯，連兩週減少多單押注。