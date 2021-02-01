軋空潮擴及白銀市場 WSB部分用戶警告 白銀多頭Citadel恐從中獲益

自從散戶集體引爆股市的軋空行情後，如今散戶已將目光轉投商品市場，導致白銀相關產品漲勢不斷。然而，wallstreetbets(WSB) 近期一篇文章呼籲網民不要繼續投資白銀，警告此舉恐導致白銀多頭 Citadel 基金從中獲益。

WSB 網民上周表示，貴金屬價格長期受到銀行操控，指控銀行藉由人為方式壓低價格，掩蓋實物供應短缺，大力呼籲散戶投資人買爆白銀相關產品。

然而，就在白銀價格衝高之際，有部分網友在 Reddit 論壇上呼籲散戶不要繼續買入白銀，稱全球第五大 iShares 白銀 ETF 持有者 Citadel 恐從中受益。

《彭博社》彙編數據顯示，截至 9 月 30 日，Citadel 持有約 600 萬股的 iShares 白銀 ETF，相當於 0.93% 的股份，該公司還持有 17 家以上的白銀公司股份和 ETF。

近期 WSB 鄉民宛如螞蟻雄兵，造就 GameStop、AMC 在內多隻高度做空股票的史詩級漲勢。周一 (1 日) 截稿前，3 月交割的白銀期貨漲幅高於 10%，暫報 29.68 美元，隨著白銀 ETF 交易激增，上周五 iShares 白銀 ETF 流入資金額達到 9.44 億美元，創下歷史新高。

Robinhood 等券商上周四宣布限制交易 GameStop、AMC 等股票，引發眾多散戶抨擊，在傳出 Citadel 創辦人 Ken Griffin 參與限制交易決策後，網民們對 Citadel 的不滿隨即升溫，也讓 Citadel 成為 Reddit 積極打擊的目標之一。