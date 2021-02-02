美國1月ISM製造業PMI小跌至58.7 價格指數升至10年最高

供應商管理協會 (ISM) 周一 (1 日) 公布今年首次 ISM 製造業採購經理人指數 (PMI) 報 58.7，製造業活動雖較上月略放緩，仍維持擴張態勢。另外，衡量工廠對於原物料價格看法的價格指數，在 1 月升至 10 年來最高，增強未來的通膨成長預期。

1 月美國 ISM 製造業 PMI 細項指數：

新訂單指數報 61.1，前值 67.5

生產指數報 60.7，前值 64.7

雇傭指數報 52.6，前值 51.7

供應商交貨指數報 68.2，前值 67.7

存貨指數報 50.8，前值 51.0

客戶端存貨指數報 33.1，前值 37.9

價格指數報 82.1，前值 77.6

未完成訂單指數報 59.7，前值 59.1

出口訂單指數報 54.9，前值 57.5

原物料進口指數報 56.8，前值 54.6

1 月價格指數攀至 2011 年以來最高 (圖：ISM)

1 月 ISM 製造業 PMI 自上月的 60.5，下滑至 58.7，略低於路透調查經濟學家預期的 60，但仍處於擴張區間。新訂單和生產指數均較前值下滑，但就業情況出現改善，僱傭指數升至 52.6。

值得注意的是，原物料和運輸短缺所導致的供應鏈瓶頸，加劇製造商成本壓力，1 月價格指數升至 82.1，遠高於上月的 77.6，為 2011 年 4 月以來最高水平。

ISM 製造業調查委員會主席 Timothy Fiore 表示，製造業已連續 8 個月表現良好，需求、消費和投入均取得強勁成長。

Fiore 也警告，在疫苗危機緩解之前，受訪企業及供應商的勞動力問題，將繼續限制製造業發展。ISM 報告顯示，受到疫情干擾，部分企業和工廠還在努力解決勞動力短缺問題。

IHS Markit 周一稍早公布 1 月製造業 PMI 升至 59.2，創下歷史新高。

Markit 商業經濟學家 Chris Williamson 表示，製造商正面臨一些供應問題，尤其因缺乏運輸能力，無法順利自海外取得投入品，拉長了交貨時間，在製造商努力尋求其他投入品來源，以滿足需求的同時，成本也隨之上漲。

Williamson 認為，這些高成本將以商品價格的形式轉嫁給客戶，進而拉高通膨率。