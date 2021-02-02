美國1月ISM製造業PMI小跌至58.7 價格指數升至10年最高

供應商管理協會 (ISM) 周一 (1 日) 公布今年首次 ISM 製造業採購經理人指數 (PMI) 報 58.7，製造業活動雖較上月略放緩，仍維持擴張態勢。另外，衡量工廠對於原物料價格看法的價格指數，在 1 月升至 10 年來最高，增強未來的通膨成長預期。
1 月美國 ISM 製造業 PMI 細項指數：
- 新訂單指數報 61.1，前值 67.5
- 生產指數報 60.7，前值 64.7
- 雇傭指數報 52.6，前值 51.7
- 供應商交貨指數報 68.2，前值 67.7
- 存貨指數報 50.8，前值 51.0
- 客戶端存貨指數報 33.1，前值 37.9
- 價格指數報 82.1，前值 77.6
- 未完成訂單指數報 59.7，前值 59.1
- 出口訂單指數報 54.9，前值 57.5
- 原物料進口指數報 56.8，前值 54.6
1 月 ISM 製造業 PMI 自上月的 60.5，下滑至 58.7，略低於路透調查經濟學家預期的 60，但仍處於擴張區間。新訂單和生產指數均較前值下滑，但就業情況出現改善，僱傭指數升至 52.6。
值得注意的是，原物料和運輸短缺所導致的供應鏈瓶頸，加劇製造商成本壓力，1 月價格指數升至 82.1，遠高於上月的 77.6，為 2011 年 4 月以來最高水平。
ISM 製造業調查委員會主席 Timothy Fiore 表示，製造業已連續 8 個月表現良好，需求、消費和投入均取得強勁成長。
Fiore 也警告，在疫苗危機緩解之前，受訪企業及供應商的勞動力問題，將繼續限制製造業發展。ISM 報告顯示，受到疫情干擾，部分企業和工廠還在努力解決勞動力短缺問題。
IHS Markit 周一稍早公布 1 月製造業 PMI 升至 59.2，創下歷史新高。
Markit 商業經濟學家 Chris Williamson 表示，製造商正面臨一些供應問題，尤其因缺乏運輸能力，無法順利自海外取得投入品，拉長了交貨時間，在製造商努力尋求其他投入品來源，以滿足需求的同時，成本也隨之上漲。
Williamson 認為，這些高成本將以商品價格的形式轉嫁給客戶，進而拉高通膨率。