系統性風險來了？GameStop一度跌停 34%

Reddit 散戶史詩級大軋空戲碼持續跌盪起伏，週一 (1 日) 散戶瘋狂追捧的 GameStop (GME-US) 開盤一路震盪走跌，一度暴跌 34% 而短暫跌停，截稿前，該股下跌 24.14% 暫報 246.54 美元。

GameStop 1 月股價飆升 1,625%，根據 S3 Partners 資料，截至上週五收盤，GameStop 瘋狂暴漲已讓對沖基金大戶虧損近 200 億美元。

網上交易平台 Robinhood 週一開始放寬交易限制，將 GameStop 交易限制從 1 股提高到 4 股，尾盤時段提到 20 股。此外，Robinhood 繼上週從股東籌集 10 億美元後，該平台再次獲股東注資 24 億美元，以應付近日散戶炒股風波，增加對資金的需求。

投資諮詢公司 MBMG Group 聯合創始人 Paul Gambles 表示，由 Reddit 推動的散戶交易狂潮可能給市場帶來系統性風險。

Paul Gambles 稱， GameStop 股票絕對不可能符合當前價格，但那些買入的人們實際上並不在乎。

Paul Gambles 道，Reddit 投資趨勢可能導致市場系統性事件，Robinhood 上週對各種股票的交易限制，暗示如果對沖基金開始破產，這可能會重創大型證券商 Prime Broker，重演 1998 年長期資本管理 (LTCM) 事件。

長期資本管理 (LTCM) 是一家投機性避險基金，由於該機構專門從事利用高槓桿的絕對報酬交易策略，1998 年俄羅斯金融危機後，這家避險基金造成了 46 億美元的巨大虧損而倒閉，幾乎摧毀了全球金融體系，最後不得不請求美國聯準會的財政介入。