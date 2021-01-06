美12月ISM製造業PMI升至2年半高位 ISM：勞動力問題恐成阻力

美國 12 月 ISM 製造業採購經理人指數 (PMI) 意外升至近 2 年半新高，報 60.7，遠優於市場預期和前值。儘管如此，上月整體指數成長，部分可能與供應鏈中斷所導致的供應商交貨時間大幅拉長有關，ISM 也警告，勞動力問題可能為製造業發展帶來限制。
12 月美國 ISM 製造業 PMI 細項指數：
- 新訂單指數報 67.9，前值 65.1
- 生產指數報 64.8，前值 60.8
- 雇傭指數報 51.5，前值 48.4
- 供應商交貨指數報 67.6，前值 61.7
- 存貨指數報 51.6，前值 51.2
- 客戶端存貨指數報 37.9，前值 36.3
- 價格指數報 77.6，前值 65.4
- 未完成訂單指數報 59.1，前值 56.9
- 出口訂單指數報 57.5，前值 57.8
- 原物料進口指數報 54.6，前值 55.1
美國製造業 PMI 連續 7 個月處於擴張區間，12 月新訂單指數與生產指數均升逾 10 年高位，分別報 67.9 和 64.8，雇傭指數升至 51.5，為 2019 年中以來的第二次擴張。
然而，值得注意的是，12 月供應商交貨指數大幅升至 67.6，為去年 5 月以來最高水平。
供應商交貨指數指的就是供應商交貨時間，一般來說，交貨時間增加與強勁客戶需求有關，這屬於正向的解釋，但在疫情衝擊下，供應商交貨時間拉長，也可能解釋為供應鏈中斷所導致的供應短缺。
在需求強勁、庫存稀缺以及供應鏈中斷背景之下，12 月原物料價格指數攀至 77.6，隨著成本上升，未來可能引發更多關於通膨風險的討論。
ISM 製造業調查委員會主席 Timothy Fiore 於聲明表示，製造業已連續 7 個月落在擴張區間，相較於 11 月，需求、消費均實現強勁增長。他也警告，直到疫情結束前，勞動力市場的困境將限制製造業的成長潛能。
Fiore 表示，既使調查委員會成員稱，部分企業和供應商因應疫情調整後仍持續營運，但重新雇用人力的困難，正對企業形成壓力，從而限制製造業發展。