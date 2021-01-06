美12月ISM製造業PMI升至2年半高位 ISM：勞動力問題恐成阻力

美國 12 月 ISM 製造業採購經理人指數 (PMI) 意外升至近 2 年半新高，報 60.7，遠優於市場預期和前值。儘管如此，上月整體指數成長，部分可能與供應鏈中斷所導致的供應商交貨時間大幅拉長有關，ISM 也警告，勞動力問題可能為製造業發展帶來限制。

12 月美國 ISM 製造業 PMI 細項指數：

新訂單指數報 67.9，前值 65.1

生產指數報 64.8，前值 60.8

雇傭指數報 51.5，前值 48.4

供應商交貨指數報 67.6，前值 61.7

存貨指數報 51.6，前值 51.2

客戶端存貨指數報 37.9，前值 36.3

價格指數報 77.6，前值 65.4

未完成訂單指數報 59.1，前值 56.9

出口訂單指數報 57.5，前值 57.8

原物料進口指數報 54.6，前值 55.1

ISM 製造業 PMI 細項指數 (圖：ISM)

美國製造業 PMI 連續 7 個月處於擴張區間，12 月新訂單指數與生產指數均升逾 10 年高位，分別報 67.9 和 64.8，雇傭指數升至 51.5，為 2019 年中以來的第二次擴張。

然而，值得注意的是，12 月供應商交貨指數大幅升至 67.6，為去年 5 月以來最高水平。

供應商交貨指數指的就是供應商交貨時間，一般來說，交貨時間增加與強勁客戶需求有關，這屬於正向的解釋，但在疫情衝擊下，供應商交貨時間拉長，也可能解釋為供應鏈中斷所導致的供應短缺。

在需求強勁、庫存稀缺以及供應鏈中斷背景之下，12 月原物料價格指數攀至 77.6，隨著成本上升，未來可能引發更多關於通膨風險的討論。

ISM 製造業調查委員會主席 Timothy Fiore 於聲明表示，製造業已連續 7 個月落在擴張區間，相較於 11 月，需求、消費均實現強勁增長。他也警告，直到疫情結束前，勞動力市場的困境將限制製造業的成長潛能。

Fiore 表示，既使調查委員會成員稱，部分企業和供應商因應疫情調整後仍持續營運，但重新雇用人力的困難，正對企業形成壓力，從而限制製造業發展。