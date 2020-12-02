美國11月ISM製造業PMI自2年高點回落至57.5 僱傭指數再陷萎縮

美國供應管理協會 (ISM) 週二 (1 日) 公布最新製造業採購經理人指數 (PMI)，隨著美國感染數回升，11 月製造業 PMI 自 2 年高點回落，報 57.5 遜於市場預期，就業指標再度跌破 50 榮枯線。
美國 11 月 ISM 製造業 PMI 細項指數：
- 新訂單指數報 65.1，前值 67.9
- 生產指數報 60.8，前值 63.0
- 雇傭指數報 48.4，前值 53.2
- 供應商交貨指數報 61.7，前值 60.5
- 存貨指數報 51.2，前值 51.9
- 客戶端存貨指數報 36.3，前值 36.7
- 價格指數報 65.4，前值 65.5
- 未完成訂單指數報 56.9，前值 55.7
- 出口訂單指數報 57.8，前值 55.7
- 原物料進口指數報 55.1，前值 58.1
11 月新訂單、生產及僱傭指數均較前值下滑，其中僱傭指數在創下 2019 年 7 月以來首度擴張後，11 月再度呈現萎縮，報 48.4。
與此同時，11 月供應商交貨指數上升至 61.7，顯示在強勁需求和供應中斷情況下，交貨速度變得更慢；客戶端存貨指數跌至 36.3，為 10 年新低，代表未來幾個月產量有望增加。
另外，出口訂單指數攀升至 57.8，為 2018 年 3 月以來最高水平，代表海外需求強勁。儘管失去部分動力，總體來看，製造業表現依舊保持健康狀態。
不過，隨著年底假期到來，這種彈性恐受到進一步考驗。為降低感染率，美國多數城市和地區均加強防疫限制措施。
ISM 製造業業務調查主席 Timothy Fiore 表示：「企業和供應商持續在改組後的工廠運營，但曠工、為進行設備消毒導致短期停業，以及僱用員工等種種問題，都可能導致製造業承壓，並限制未來成長潛力。」