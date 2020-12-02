美國11月ISM製造業PMI自2年高點回落至57.5 僱傭指數再陷萎縮

美國供應管理協會 (ISM) 週二 (1 日) 公布最新製造業採購經理人指數 (PMI)，隨著美國感染數回升，11 月製造業 PMI 自 2 年高點回落，報 57.5 遜於市場預期，就業指標再度跌破 50 榮枯線。

美國 11 月 ISM 製造業 PMI 細項指數：

新訂單指數報 65.1，前值 67.9

生產指數報 60.8，前值 63.0

雇傭指數報 48.4，前值 53.2

供應商交貨指數報 61.7，前值 60.5

存貨指數報 51.2，前值 51.9

客戶端存貨指數報 36.3，前值 36.7

價格指數報 65.4，前值 65.5

未完成訂單指數報 56.9，前值 55.7

出口訂單指數報 57.8，前值 55.7

原物料進口指數報 55.1，前值 58.1

美國 ISM 製造業 PMI 細項指數 (圖：ISM)

11 月新訂單、生產及僱傭指數均較前值下滑，其中僱傭指數在創下 2019 年 7 月以來首度擴張後，11 月再度呈現萎縮，報 48.4。

與此同時，11 月供應商交貨指數上升至 61.7，顯示在強勁需求和供應中斷情況下，交貨速度變得更慢；客戶端存貨指數跌至 36.3，為 10 年新低，代表未來幾個月產量有望增加。

另外，出口訂單指數攀升至 57.8，為 2018 年 3 月以來最高水平，代表海外需求強勁。儘管失去部分動力，總體來看，製造業表現依舊保持健康狀態。

不過，隨著年底假期到來，這種彈性恐受到進一步考驗。為降低感染率，美國多數城市和地區均加強防疫限制措施。

ISM 製造業業務調查主席 Timothy Fiore 表示：「企業和供應商持續在改組後的工廠運營，但曠工、為進行設備消毒導致短期停業，以及僱用員工等種種問題，都可能導致製造業承壓，並限制未來成長潛力。」