對經濟樂觀 Fed新投票委員：央行不該因股市大漲而過早退場

今年有貨幣決策投票權的舊金山聯準銀行總裁 Mary Daly 周五 (27 日) 表示，美國經濟將強力反彈，但要回到疫情前水準需要聯準會 (Fed) 多支撐經濟一段時間，Fed 不該因為許多人靠股市致富，而過早收回支持。

戴莉在史丹佛大學商學院研究所一場視訊討論活動中說，只要美國有更多人接種疫苗經濟活動可望強力反彈，「但反彈不代表我們的工作就此告一段落。我認為在那之後，經濟恢復 (到疫情爆發前的水準) 還需要一到兩年的時間。」

被問到近期散戶對抗法人引發的 GameStop(GME-US) 大漲，戴莉表示，Fed 不該為了抑制股市漲勢而過早收回政策支持。她今年擁有聯邦公開市場委員會 (FOMC) 投票權，是四位新成員之一。

她說：「我們建了一座橋，勉強支撐許多社區，而股市運作得相當好，很多有錢人賺了更多錢。儘管如此，我依然不願拆掉這座橋，只為了確保這群富人不會變得更富有；在我看來這會損害人們的生計，因為他們沒有工作、沒有收入，或是薪資紋風不動。」

部分人士批評，正是因為 Fed 的超寬鬆貨幣政策助長股市的泡沫，但 Fed 官員顯然無意因此縮減支持。Fed 周三決議維持基準利率和購債步調不變，主席鮑爾在決策會議後拒絕評論有關 GameStop 波動的提問，也避談 Fed 超寬鬆貨幣政策是否催生資產泡沫，僅表示金融穩定脆弱性「整體來說仍處於適度水準」。

卡普蘭：美國今年擴張近 5%、失業率降至 4.5%

達拉斯聯準銀行總裁卡普蘭同日表示，美國今年經濟成長率可能接近 5%，年底前失業率可能下降到 4.5%，通膨率雖然穩定，但今年水準仍遠低於 Fed 的 2% 目標。

針對市場熱議的退場時機，卡普蘭表示，直到經濟度過疫情包括失業率和通膨率有大幅進展，Fed 才有可能退場，但他拒絕不願評論確切時間點。

卡普蘭周五在紐約預測俱樂部的活動中表示，過去幾周的資訊強化了他的樂觀預測，美國經濟雖然在今年前幾個月欲振乏力，但預料不至於萎縮。

他表示，變種病毒導致經濟展望面臨下滑風險，預料直到 6 月，消費者才會緩慢回到商店消費。卡普蘭去年輪值 FOMC 委員，今年無投票權。