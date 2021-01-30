路透：現代汽車猶豫合作蘋果生產Apple Car

週五 (29 日) 《路透社》報導，有關現代汽車與蘋果合作生產蘋果自駕車 (Apple Car) 一事，現代汽車仍對為蘋果自駕車代工感到猶豫不決。

多家外媒本月 8 日傳出，韓國現代汽車 (Hyundai Motor) (005380-KR) 和旗下子公司起亞汽車將生產即將問世的 Apple Car，雙方正式同意雙方的合作關係，並計畫在 3 月之前簽約。

爾後，現代汽車拒絕針對相關報導作出評論，重申公司在自動駕駛的電動車研發方面，有各類型的企業以合作為前提正與他們接觸當中，刻意避免提及蘋果 (AAPL-US)，態度低調。

《路透社》週五引述多位現代汽車高層透露，現代汽車持續與蘋果談判，但對於雙方合作生產 Apple Car 的決定猶豫不決。

一名高層提到，現代汽車正在為如何與蘋果合作而苦惱，不清楚此舉到底是好是壞，因為現代汽車不是一家為別人代工製造汽車的企業。而且和蘋果合作並不是總能產生好結果。蘋果是老闆，推展行銷、生產產品、打造品牌，但現代汽車也是，兩家合作並非有效。

另一名高層透露，像 Google 和蘋果這樣的科技巨頭希望現代汽車像鴻海 (富士康) 那樣，最初可能有助於提升現代汽車或起亞的品牌形象，但從中期或長期來看，現代將只提供汽車外殼，而蘋果將全力開發。

第三位現代內部人士表示，蘋果將尋求從許多供應商採購零部件，並使用現代 (Hyundai) 來組裝最終款汽車，現代汽車擔心，現代品牌將僅成為蘋果代工製造商，這將無助于現代利用 Genesis 品牌 (豪華品牌) 打造更高端形象。

蘋果電動車項目「泰坦計畫（Project Titan）」從 2014 年就開始，蘋果曾蘋果公開表示不會開發電動汽車，僅專注於研發自駕車應用系統，2019 年蘋果挖角特斯拉高層低調推動 Apple Car 項目。

蘋果 2020 年加州電動車新創企業 Canoo 洽商，還開放了數個職缺，釋出 300 個汽車相關職缺。儘管去年底傳出蘋果要求台灣車用零件商備貨，但外界認為，蘋果至少要等到 2025 年到 2028 年才會發表 Apple Car。

摩根大通分析師 Samik Chatterjee 認為，蘋果將自己生產汽車，預測蘋果將通過 Apple Car 計畫，要不就做大，要麼就不做。