〈美股盤後〉GameStop數度融斷漲停 道瓊崩跌逾600點週線收黑

週五 (29 日) 美股主指全面收黑，散戶投資者投機交易持續，令市場惴惴不安，GameStop 數度融斷漲停，Novavax、嬌生股價兩樣情，蘋果領跌科技股，道瓊收盤崩跌逾 600 點，自去年 12 月 14 日以來首度跌破 30,000 大關。本週美股三大指數跌幅超過 3%，為去年 10 月份以來最差一周。

美國總統拜登週五表示，美國國會需要就 1.9 兆美元刺激計畫立即採取行動，而且經濟學家大多認為美國還需要進一步的經濟刺激措施。

世界經濟論壇主席 Borge Brende 週五表示，美國、中國的官員可能在今年 5 月新加坡舉行的世界經濟論壇會面。新任白宮新聞秘書莎琪 (Jen Psaki) 週五 (29 日) 表示，拜登政府正在審查川普政府時期美中簽署的第一階段貿易協議，以及所有對中國的限制措施。

週五美國證券交易委員會 (SEC) 祭出警告，將對市場交易波動進行評估，線上交易平台暫停交易的決定也將受到審查，以採取行動保護投資者。

全球新冠肺炎 (COVID-19) 疫情持續發燒，截稿前，據美國約翰霍普金斯大學 (Johns Hopkins University) 即時統計，全球確診數已飆破 1.018 億例，死亡數突破 219 萬例，美國累計確診超過 2584 萬例，累計死亡數超過 43.4 萬。

CDC 數據顯示，美國目前已接種超過 2700 萬劑新冠疫苗。歐盟週五對新冠疫苗實施臨時出口管制，加劇疫苗供應戰爭。

世界衛生組織 (WHO) 國際專家小組，已經結束在中國武漢為期 14 天的隔離，將展開病毒溯源工作，秘書長譚德塞已向中國請求支援。

週五 (29 日) 美股四大指數表現：

美股道瓊指數下跌 620.74 點，或 2.03%，收 29,982.62 點。

標普 500 指數下跌 73.14 點，或 1.93%，收 3,714.24 點。

那斯達克指數下跌 266.46 點，或 2.00%，收 13,070.69 點。

費城半導體指數下跌 48.04 點，或 1.64%，收 2,887.08 點。

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