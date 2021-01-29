〈房產〉政策「打炒房」降溫發酵 永慶全台門市1月交易量月減6%

1 月近春節假期，原為年底購屋旺季尾聲，加上政府從央行、財政部、及內政部祭出一連串打炒房政策，部分民眾購屋態度轉趨觀望，永慶房產集團統計，1 月全台門市交易量較 2020 年 12 月減少 6%。

永慶房產集團根據內部交易統計，與 2020 年 12 月相比，全台七大都會區交易量中僅台北成長 7% 以及新竹縣市量增 2%，其餘都會區均呈現量縮，新北減少 4%，桃園量縮 7%，台中減少 9%，台南與高雄則量縮 13% 與 9%。

永慶房屋業管部協理謝志傑說，去年 12 月行政院陸續推出健全房市方案，一連串的作為都是為了減少房市的投機炒作，不影響一般購屋者需求，但部分民眾的確因「打炒房」政策而選擇先暫時觀望，加上農曆春節將近，放緩購屋腳步，讓 1 月交易量小幅減少。

不過，謝志傑補充，政府積極「打炒房」抑制投機，持續產生正面影響，讓房市回歸供需基本面，加上少了投機炒作，房價波動小，更有利於自住、長期置產買盤進場，房市能健康發展不是壞事。

與去年同月相比，永慶房產集團內部交易統計，全台交易量較去年同月大幅增加 53%，謝志傑指出，去年農曆春節正好落在 1 月，交易日縮短 7 天，交易量減，而今年 1 月是農曆年前完整的交易月份，在基期低的狀況下，讓交易量年增率大增 53%，

今年 1 月永慶房產集團全台門市交易量年增幅度高達 53%，顯示今年房市交易量能優於去年同月，買氣持續回溫。除了台南成長 21%，其餘六大都會區年增率都在五成以上，台北與新北分別成長年增 60% 與 55%，桃園增加 55%，新竹縣市成長 66%，台中增加 64%，高雄年增 52%。

謝志傑表示，觀察近期看屋量仍穩定，顯示民眾購屋意願不減，只要買賣雙方價格產生共識，加上國際局勢大致底定，全球量化寬鬆、低利環境持續，是有保值、自住需求購屋的好時機，若國內疫情沒有特殊變化，預期這波買氣應可延續下去，今年第一季房市表現優於去年同期的機率高。