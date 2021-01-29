〈房產〉房仲：1月房市交易與上月持平 首購剛性需求最穩定

信義房屋 (9940-TW) 統計全台門市 1 月前 26 日的市場交易狀況，反應 1 月房市買氣維持穩定，交易量大致較 12 月持平，主要都會區中新竹、桃園與台中的交易量，都較上月成長；就購屋動機而言，首購需求在今年 1 月交易最熱絡，首購成交比重明顯高於上月與去年同期。

信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示，購屋人對於政策議題仍感關心，但買方多數也能理解，政府主要是打炒房並非全面打房，大概從 1 月上旬後政策引發的觀望逐漸淡化，同時疫情發展雖然引起市場密切關注，但剛性需求對於政策與外在事件較不敏感，加上市場上幾乎是自住當道，1 月的房市交易量並未較上月有明顯差異。

去年 1 月因為有農曆春節，銷售天數少、成交量基期較低；至於今年 1 月與去年 12 月相比，交易表現大致持平，市場尚未出現年關前買氣降溫的跡象，顯示當前買氣維持穩健。

主要都會區的部分，台北市房價水準較高，買賣雙方對於政策與外在情勢變化較敏感，因此 1 月的房市交易量較 12 月略減 6%；新北市則仍是維持穩定的自住買氣，1 月交易量大致較 12 月持平，總價 700 -1000 萬元、1000 -1500 萬元與 1500 -2000 萬元的交易，就佔了新北市交易比重的 7 成。

信義房屋門市桃園市則是交易量月增約 6%，總價 500-700 萬元、700-1000 萬元與 1000-1500 萬元的交易，都較過去明顯成長，新竹地區買氣持續活絡，月增幅度超過 1 成，台中市則是月小增 4%，總價 700-1000 萬元的首購產品增加最為顯著，台南市則是月減 17%，高雄市月減 6%。

曾敬德指出，如這波疫情後續發展能夠受控，在春節後的買盤可望快速回籠。