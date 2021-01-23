太陽能市場將大搬風？特斯拉推出新款變流器

特斯拉 (TSLA-US) 近日宣布推出新款太陽能變流器，是太陽能轉換電能的關鍵環節，儘管特斯拉在太陽能市場競爭力已不如以往，但過去一年來大漲的變流器製造商類股仍暴跌。

此消息傳出後，相關變流器供應商 Enphase(ENPH-US) 周二跌幅一度逾 7% 、Solardege(SEDG-US) 下挫逾 14%。Enphase 去年股價飆漲 571%，SolarEdge 也漲了 236%。

變流器是太陽能轉電能的關鍵設備，特斯拉過去曾使用過 SolarEdge 和其他提供商的變流器，而這很可能是消息傳出後 股價暴跌的原因。

特斯拉在 2016 年收購 SolarCity 後開啟屋頂太陽能系統的製造和安裝業務， SolarCity 曾是美國最大太陽能板安裝業者。

摩根大通 (JP Morgan，小摩) 表示，特斯拉太陽能業務巔峰時市占率一度高達 35%，之後便遭 Sunrun(RUN-US) 與 SunPower (SPWR-US) 等競爭對手搶食。儘管如此，以特斯拉的品牌知名度而論，仍可能顛覆整個市場。

針對新變流器，小摩分析師 Mark Strouse 認為，特斯拉無法拿回已失去的市占率，目前該公司太陽能業務銷售額僅佔 Solaredge 營收的不到 2%，新變流器造成的影響不至於太大。

若未來特斯拉將與 SolarEdge 和 Enphase 競爭第三方安裝業務，這些企業可能存在風險。目前特斯拉新款變流器似乎效率不如競爭對手，且缺乏模組等級電力電子技術 (MLPE)。Strouse 表示，短期內特斯拉的策略，不會對競爭對手的市占率造成實質損失。

瑞信分析師 Maheep Mandloi 表示，整體而言特斯拉終於汰換掉老式的變流器，但並非以微型變流器和優化器等作為替代品。微型變流器和優化器在陰暗條件下運作效率佳，並提供精密的監控和功率優化。