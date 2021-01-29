Reddit 散戶轉向另一檔嚴重做空股票 美國航空一度飆升31%

在 GameStop (GME-US) 一戰成名後，Reddit 散戶投資者將目光投向了其他高度做空的公司，而美國航空週四 (28 日) 成為新目標。

週四美國航空 (AAL-US) 盤前交易中創下 30 美元的高點，漲幅高達 81%，該股開盤後飆漲 30% 以上，引領標準普爾 500 指數走高，爾後收斂漲幅。

Reddit 用戶在週三發布一個熱門文章，即「AAL 是下一個 GME 嗎？」一名用戶表示：「有想法嗎？AAL 是最被看空的航空公司，讓我們把這塊肥肉交給 wsb!! (wsb 是 r/wallstreetbets 的縮寫，為 Reddit 上的一個股票論壇，焦點是投資，尤其是投機性的投資)

一名用戶認為美國航空的股票不錯，並指出 GME 是獨一無二的，但 AAL 可能很快達到每股 30 美元。另一名用戶附和，在這樣的市場下，明天美國航空可能會達 30 美元。

週四美國航空公布的最新財報優於預期，為 Reddit 散戶帶來又一劑強心針，儘管美國航空財測保守，仍吸引 Reddit 散戶大舉買入。

美國航空執行長 Doug Parker 週四表示：「當我們展望未來一年，2021 將是復甦的一年，雖然我們不確定確切的乘客需求何時會返回，但隨著疫苗分發的到來和旅行限制的取消，我們將做好準備。」

Cowen 分析師表示，美國航空週四漲幅並非受到基本面驅動，該公司短期前景仍然充滿挑戰，業績改善的時機仍不確定。

2020 年將作為航空業有史以來最糟糕的年份，因新冠疫情，航空旅行空前減少，航空類股股價倒一片。

儘管目前新冠疫苗問世，但多國的旅行限制仍持續，除了無法搭機旅行外，旅客的出行意願仍大減，航空業整體全面復甦仍充滿變數。

國際航空運輸協會 (IATA) 的數據，2020 年行業損失估計達 1185 億美元，2021 年航空業損失將達到 387 億美元，且全球客運量將不會在 2022 年前恢復到新冠疫情之前的水平。