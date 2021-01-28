睽違5年！蘋果超車亞馬遜成全球最有價值品牌 特斯拉成長最快

品牌研調機構 Brand Finance 統計 2021 年全球前 500 大品牌指數，結果顯示蟬聯五年的亞馬遜今年衛冕失敗，蘋果正式超越亞馬遜成為全球最有價值品牌，過去一年中品牌價值成長 87% 至 2634 億美元。

Brand Finance 說，蘋果品牌價值快速成長要拜多角化策略之賜，該策略已使蘋果從手機擴展到數位和訂閱服務，且未來可能跨入電動車領域。

蘋果去年已成為全美首家市值破 2 兆美元的公司，並在周三 (27 日) 公布亮眼的財報，該季營收首次超過 1000 億美元、創單季紀錄，中國銷售勁增 57%。

Brand Finance 執行長 David Haigh 說 ：「蘋果在上一次蟬聯榜首後，連續五年被亞馬遜占據第一名寶座，如今從 Mac、iPod，到 iPhone、iPad、Apple Watch，再到訂閱服務，我們再次目睹蘋果的與眾不同。」

衛冕失敗的亞馬遜 (AMZN-US) 品牌價值成長 15% 至 2542 億美元，去年這家電商龍頭受惠於全球疫情居家防疫趨勢下的電商需求，成為疫情受惠者之一。

亞馬遜持續創新，在近期推出線上藥局與健康手環 Halo Fitness Tracker，本月更向達美、西捷航空購買第一批飛機機隊，以擴大物流網。

位居第三的是搜尋引擎龍頭谷歌 (GOOGL-US) ，去年品牌價值成長 1.4% 至 1912 億美元，競爭對手微軟 (MSFT-US) 以 1404 億美元居第四名，第五名則是南韓三星集團，零售巨擘沃爾瑪 (WMT-US) 排第六，臉書 (FB-US) 則排名第七。

疫情居家防疫趨勢下，主打外送與共享汽車的 Uber 與中國電商美團也出現向強勁復甦，品牌價值也水漲船高。

在所有新創品牌中，特斯拉 (TSLA-US) 可說是成長最快的企業，去年成長約 158% 達到 320 億美元。Brand Finance 表示，特斯拉電動車銷售創紀錄、產能增加且新市場擴張，帶動品牌快速竄起。

不過幾家歡樂幾家愁，受到疫情衝擊，航空業品牌價值普遍下滑，包含波音 (BA-US)、 美國航空 (AAL-US)、 聯合航空 (UAL-US) ， 達美航空 (DAL-US) 等都受影響。

飯店業也不例外，希爾頓 (HLT-US) 品牌價值下降 30% 至 76 億美元，而萬豪酒店 (MAR-US) 與 Airbnb (ABNB) 雙雙摔出前 500 大。

Brand Finance 統計的品牌價值指數還包括品牌強度，是根據品牌相對於同業的績效來計算，在這部分，中國通訊軟體微信躍居全球品牌強度第一的企業，取代汽車製造商法拉利 (RACE-US) 。

Brand Finance 表示，微信包含幾項政府授權的健康軟體，以追蹤用戶旅行和隔離狀況，並提供有關疫情的及時數據，以及線上諮詢和自我診斷服務，因而提高品牌知名度。