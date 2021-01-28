〈財報〉特斯拉Q4獲利遜色 預期交車加速成長、年均增50% 盤後仍挫近4%

特斯拉 (TSLA-US) 週三 (27 日) 盤後公布加入 S&P 500 以來首份財報，第四季獲利不及預期，儘管是連續第六季交出盈餘，盤後股價仍一度挫逾 6%，爾後因預期 2021 年交車量成長加速，跌幅收斂至約 4%。

特斯拉連續 6 季獲利

特斯拉預期，「在多年發展前景中，我們預計每年交車量年成長平均 50% 以上。」特斯拉預期 2021 年交車量成長加速。

特斯拉 2020 年第四季毛利率達 19.2%，為 2019 年最末季以來最低水準，因為車輛平均售價較去年同期下降 11%。此間資本支出達 11.5 億美元。

特斯拉也公布當年自由現金流 27.9 億美元，較 2019 年自由現金流 10.8 億美元的水準翻升一倍。

第四季財報關鍵數據 vs. 分析師預期 (Refinitiv 調查)

EPS (調整後)：80 美分 vs. 1.03 美元

營收：107.4 億美元 vs. 104 億美元

特斯拉分部門營收

汽車利潤率自第三季的 27.7% 下降至 24.1%，低於分析師預期的 27.2%。

第四季整體交車量增加 71% 至 179757 輛，主要是 Model 3/Y 交車量大增。

Model 3/Y 交車量年增 88% 至 163660 輛，而 Model S/X 交車量年減 10% 至 16097 輛。

特斯拉先前表示，2020 年交車量達 499550 輛，略低於當年預期的交車量目標 50 萬輛，而當年生產量為 509737 輛。無論是交車量還是生產量都創下公司新紀錄，在全球受困於疫情的 2020 年中成功勝出。

Investing.com 分析師 Haris Anwar 表示:「在特斯拉經歷 2020 年空前運作後，投資者對該公司表現可一再超過預期的能力充滿信心，如果再次超越預期，就能合理化特斯拉超強牛市，但這一點已經被反映在價格上了。投資者真的想知道的是 2021 年的交車量目標，這將顯示全球電動車需求加速，且特斯拉即使在疫情環境下也有能力可實現此目標。」

特斯拉還表示，2021 年將開始使用自家新電池在德州和德國新工廠生產 Model Y 跨界 SUV。特斯拉於去年 9 月舉行的股東大會和電池展示會上公布了該款電池。

今日財報為特斯拉加入 S&P 500 以來的第一份財報。

在去年上海工廠快速建立並實現高產量後，特斯拉目前正在德州奧斯汀和德國 Brandenburg 興建新工廠。

特斯拉 2020 年交車量能幾乎達標，很大程度仰賴在中國的銷售，Model Y 的引進也是如此。

根據 NHTSA 輕型汽車產量數據，特斯拉去年第一季開始在加州 Fremont 工廠大量生產 Model Y，到 9 月底止這段期間，特斯拉在美國的 Model Y 產量高於 Model 3 產量。



自從特斯拉去年 10 月公布第三季財報以來，該公司股價已經翻升一倍以上，市值超過 8350 億美元，成為全美市值第五大企業。