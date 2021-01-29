臉書批蘋果iOS 14隱私新規違反市場競爭 庫克親上火線回敬

臉書 (FB-US) 警告蘋果今春更改 iOS 14 隱私政策將影響廣告投放，直言蘋果已成為最大競爭對手，蘋果 (AAPL-US) 執行長庫克親上火線，譴責社群媒體高度依賴用戶數據，導致假消息氾濫並引發暴動，顯然衝著臉書而來，也反映兩家公司批判彼此商業模式的戰火升高。

庫克周四在一場主題為電腦、隱私和資料保護的論壇中表示，某些 app 蒐集太多個人資訊，而且只憑高黏著度就把某些陰謀論和暴力言論放在顯眼的地方，「在運算法助長假消息和陰謀論的時刻，我們不能再放任某些對黏著度一視同仁、盡可能蒐集資料的技術理論繼續盛行。」

庫克並批評，社群媒體的行為削弱了公眾對疫苗的信任，甚至鼓勵用戶加入激進組織。

庫克並未點名臉書，但這兩家公司正為了蘋果修改 iOS 14 隱私政策鬧得不可開交。蘋果將在今春實施新政策，讓 iPhone 和 iPad 用戶點選是否允許廣告追蹤而分享資訊，預料大多數用戶會拒絕追蹤，影響線上廣告業務。

臉書指控蘋果違反競爭已久，主張蘋果擁有龐大的付費 app 和自己的線上廣告事業。根據 The Information 最新報導，臉書持續與外部法律顧問合作，準備針對 App Store 政策對蘋果提起反壟斷訴訟。但臉書目前還沒有正式決定提告，最終也可能放棄提告。

臉書周四發布聲明回應說：「蘋果利用對 App Store 的控制幫助提高獲利，卻犧牲了程式開發人員和小企業，行為已經違反競爭。」

臉書執行長祖克伯再度抨擊蘋果更改隱私政策。(圖: AFP)

臉書周三發布財報時，便警告蘋果更改 iOS 14 隱私政策可能影響到廣告業務，執行長祖克伯更把蘋果描述成「最大對手」之一，「有各種動機透過具優勢的平台地位，干涉其他 app 運作」。

蘋果、臉書周三公布的財報皆優於預期，但周四收盤仍挫跌，臉書跌 2.62%，蘋果跌 3.5%。