電子支付快速發展 信用卡、簽帳金融卡支付比重高達8成

隨著電子支付蓬勃發展，打破過去「現金為王」趨勢，根據「Visa 消費者支付調查 2.0」，信用卡與簽帳金融卡的金額比重高達 8 成，首度超越現金支付，其中有 65% 受訪者表態偏好非現金支付。

Visa 表示，民眾偏愛非現金支付現象也進一步帶動感應支付與電子錢包使用比重，相較前次調查高達 7 成以上成長，涵蓋食衣住行育樂醫療交通等各面向。

根據 Visa 最新研究顯示，隨著電子支付選擇百花齊放，感應支付在其中最為主流，64% 民眾偏好使用感應式卡片及感應式行動支付進行付款，而在疫情推波助瀾下，有 44% 民眾使用電子錢包變的更加頻繁，以手機下載電子錢包的比重也提升至 79%。

調查發現， 64% 民眾表示會選擇 400 元及以上的交易金額進行非現金消費；40% 民眾比起過去兩年已減少攜帶現金比例，45% 也預測未來一年將增加使用非現金方式付款 -，而促使錢包現金減少的三大要素分別為感應式支付（51%）、信用卡（49%）與電子票證（47%）。

調查指出，59% 民眾曾經嘗試過非現金生活 ，27% 表示能維持非現金生活 1 天，35% 有信心維持數天，14% 則可持續至 1 周，受訪民眾認為，以非現金方式交易可避免麻煩，並方便查閱個人財務，相對有效率且環保。

Visa 表示，46% 的消費者相信非現金社會將在 7 年內實現，並且針對創新應用科技與場景，消費者最期待手機 APP 內及網站的無縫支付體驗 (66%)，其次為生物識別技術進行支付認證 (62%)、更多非現金支付方式 (60%)。