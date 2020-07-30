〈電子支付票證合一〉電子支付、電子票證將可互轉帳 目標明年上路

行政院會今（30）日通過「電子支付機構管理條例」修正草案，透過將「電子支付」、「電子票證」二元化管理的法制統合為一，讓電子支付與電子票證打破藩籬，讓使用不同電子支付的民眾之間能相互轉帳，且未來電子支付或電子票證也可使用外幣儲值，並提供移工進行國外小額匯兌業務，希望立法院下會期可以闖關通過，目標明 (2021) 年上半年可以開放上路。

隨著電子商務普及發展，電子票證和電子支付帳戶使用場域和運用技術的界線日趨模糊，為了符合支付工具虛實整合的潮流，因應業者擴大業務範圍需求，金管會指出，此次修法將擴大電子支付機構業務範圍，除「金流核心業務」外，擴及「金流附隨業務」與「金流相關衍生業務」的經營，打造以電子支付機構為核心的支付生態圈。

金管會銀行局局長莊琇媛表示，此次修法有一個很大的亮點，就是跨機構資金金流的互通，莊琇媛舉例，現行街口支付的錢沒辦法轉帳到悠遊卡、也沒辦法轉到銀行，但是此次修法後，所有機構都會加入電子支付跨機構共用平台，將來悠遊卡內的錢就可以轉入他人的銀行帳戶或是電票帳戶，對於資金流通非常便利。

至於未來開放不同電子支付及電子票證的轉帳功能後，手續費會是多少？莊琇媛指出，現行銀行間的轉帳，低於新台幣 500 元以下是沒有手續費的，未來電支機構的轉帳應該也是比較小額，手續費會再研議。

另外，有關電子支付在匯兌方面的修法重點，則包括：開放電支機構間小額匯兌；開放電支機構買賣外幣，民眾可選在匯率較優時買外幣以進行國外網購；開放移工國外小額匯兌業務，有利節省高額匯兌手續費。

莊琇媛指出，為增加民眾支付的便利性，現行電子支付或電子票證只能用新台幣儲值，未來修法通過後，也可使用外幣儲值，也就是說，將來民眾若要透過電子支付或電子票證購買國外商品，可以在匯率划算時先把外幣結匯下來，之後購買國外商品時，匯率就會比較優惠，甚至也可以以所存的外幣購買外幣保單。

不過莊琇媛強調，電支電票的外幣儲值，因為不像銀行會有利息，所以預期不會有大額進出，還是以小額為主。

此外，為配合開放電子支付機構經營國內外小額匯兌業務，此次修法也放寬外幣儲值管道及方式，莊琇媛表示，我國有 70 萬名國際移工有匯兌需求，但目前匯兌只有銀行可以做，現行移工要匯款回母國，匯款手續費高達 4、500 元，目前雖然監理沙盒有開放移工匯款業，但一出沙盒因為尚未正式上路所以就是違法，但是此次修法後，將來除了銀行可以辦理匯兌業務外，還有電支機構可辦理移工國外小額匯兌業務，手續費會大為降低，也不受銀行營業時間限制，對移工匯兌更加便利。

不過，莊琇媛強調，對於買賣外幣、外籍移工的小額匯兌金額上限等細節，都還要與央行討論訂定規範。今日經行政院院會通過，後續將送立法院審議，未來金管會將加強與立法院朝野各黨團溝通協調，希望下個會期就能順利通過，以達到早日完成修法程序，協助業者提升經營競爭力，並滿足民眾便利支付需求。

而此次修法中提到，電子支付機構就金融商品服務的代理收付款項服務，改採「原則開放、例外禁止」的管理方式，規定為除有法規禁止的交易外，均可代理收付。莊琇媛舉例，倘若未來電子支付機構要代理收付保單款項、及基金款項，現行都要一項一項申請核准，未來都採原則開放，均可直接代理收付。