電子支付功能大躍進 可買外幣、基金 明年上半年上路

立法院會今 (25) 日三讀通過「電子支付機構管理條例」修正案，將電子支付、票證法案整合管理，也明訂民眾能跨業者轉帳，或用電支購買外幣、基金等金融商品，移工也能用電子支付匯錢；今天母法三讀通過後，將制定子法、力拚 2021 上半年上路，台灣的電子支付市場將邁入新里程碑。

金管會初審時表示，電子支付與電子票證使用的場域及運用技術界線已漸漸模糊，法律性質雷同但規範確有差異，導致執行上常有困擾，因此修法整合兩部法，以有效落實金融監理、消費者保護並促進電子支付產業。

「電子支付機構管理條例」修正重點包括：整合電子支付、電子票證，未來電子票證將走入歷史，也就是說，悠遊卡、一卡通等業者都改為電子支付業；放寬電支業者間可相互轉帳，形成串聯，例如未來街口也能轉帳到一卡通帳戶，只需掃 QR code 就能完成，增加使用便利性。

本次修法也大幅增加電支業者可經營的業務，除了現行的儲值、代理收付等，等未來修法通過上路， 還增加可跨機構間轉帳、可買賣外幣、用戶之間可以傳遞訊息，並可販售禮券或票券與協助保管核銷，也開放讓紅利積點整合併折抵交易款項等。

也就是說，未來小資族就可以用電支帳戶小額買賣基金、外幣等金融商品，也開放電子支付機構辦理外幣匯兌業務，屆時未來外籍移工就可利用電子支付匯錢回家鄉，不僅降低手續費，也解決銀行營業時間限制的困擾，讓移工匯兌更加便利。

此外，將開放電子支付機構可以跟境外機構合作，但若涉及核心業務的合作，像是代收代付、儲值、轉帳、買賣外幣等，第一次合作應經過管會核准，之後合作過程中若陸續增加同一國家或地區的境外機構合作，只需要向金管會備查。

換言之，假設國內某電子支付機構跟大陸支付寶合作某業務經金管會核准，之後再跟微信合作同樣業務時，只需要向金管會備查，不須再經金管會核准。