元大期今年擴大數位金融資本支出至1.5億元 催生智能生態2.0

依期交所數據統計顯示，台灣期貨交易人使用電子下單的比例已高達 9 成多，疫情更加速此趨勢，元大期貨 (6023-TW) 今 (2021) 年將擴大數位金融資本支出至超過 1.5 億元，用於催生元大期貨的智能生態 2.0。

元大期貨總經理許國村表示，提供數位化服務已成各行各業的常態，使用智能策略進行期權交易也成為顯學。元大期貨在國內外期權市占皆為第一，根據內部統計，2020 年使用程式交易的一般用戶，相較於 2019 年成長了 10%，累積交易口數成長了 38%，其中，元大顧問智能策略的用戶更是成長了 40%，顯示程式交易是未來的趨勢，即使不會寫程式的客戶也可以運用元大提供的智能策略，加入程式交易的行列。

許國村進一步表示，面對全球政經情勢變動與金融市場波動加劇的環境，元大期貨推展金融科技時，更把「風險管控」視為智能數位生態 2.0 的重要任務，透過導入大數據智能化系統管控，輔佐前線人員逐一審視、預警部位風險，並即時監控市場與資金流動性，確認各項指標落於標準安全範圍。

客戶服務方面，每日提供風管分析報表協助檢視管理庫存，以持續加強交易部位風險的事前預警，期望透過數位風控推展，為每位客戶提供更全面的保障。