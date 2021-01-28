〈美股早盤〉美股全面反彈 道瓊開盤漲逾200點 美國航空一度飆30%

歷經昨日大幅拋售後，美股四大指數周四 (28 日) 全面反彈，道瓊工業指數漲逾 200 點或近 1%，那斯達克指數漲 0.6％，標普 500 指數漲 0.8％，費半漲 1.8％。發布財報後，美國航空開盤一度漲超 30%。
散戶投資人日前針對 GameStop、AMC 等單一個股發動軋空攻勢，引發市場對於投機交易的擔憂。不過在傳出券商將開始限制交易後，AMC 和 GameStop 週四開盤大幅回檔，分別跌超 20% 和 5%。
財報消息面
儘管獲利表現優異，蘋果 (AAPL-US) 開盤仍跌 2％，特斯拉 (TSLA-US) 因獲利表現未達華爾街預期，開盤跌逾 5％。
另外，美國航空 (AAL-US) 今日盤前公布 Q4 淨虧損小於預期，開盤大漲 24。同日發布財報的西南航空 (LUV-US) 也漲 2％，聯合航空 (UAL-US) 及達美航空 (DAL-US) 等航空股均走揚。
美國經濟數據
美國勞工部公布，上周初領失業金接近 85 萬人，優於前值並創 4 個月新低。美國去年第 4 季 GDP 雖增長 4%，仍難以彌補 Q2 GDP 的猛烈跌勢，導致 2020 全年 GDP 下滑 3.5%，創下 1946 年二戰後最糟表現。
在發布 GDP 報告前，美國聯準會 (Fed) 週三維持現有貨幣政策不變，但警告在疫情升溫下，商業活動已經放緩。
截至台北時間周四 (28 日)22 時許：
- 道瓊指數上漲 280.66 點或 0.93%，暫報 30583.83 點
- 那斯達克上漲 82.50 點或 0.62%，暫報 13353.10 點
- 標普 500 指數上漲 29.93 點或 0.80%，暫報 3780.70 點
- 費半上漲 52.77 點或 1.84%，暫報 2927.90 點
- 台積電 ADR 上漲 2.19% 至每股 124.41 美元
- 十年期美債殖利率上漲至 1.043%
- 紐約輕原油上漲 0.91% 至每桶 53.33 美元
- 布蘭特原油上漲 0.90% 至每桶 56.31 美元
- 黃金上漲 0.62% 至每盎司 1860.30 美元
- 美元指數下跌 0.11% 至 90.54 點
焦點個股：
特斯拉 (TSLA-US) 早盤下跌 5.25％，至 818.79 美元。
2020 年 Q4 財報關鍵數據 vs. 分析師預期 (Refinitiv 調查)
蘋果 (AAPL-US) 早盤下跌 2％，至 139.22 美元。
2021 會計年度 Q1(12 月 26 日止) 財報關鍵數據 vs.Refinitiv 分析師共識預期
各終端產品表現 vs.Refinitiv 分析師共識預期
- iPhone 營收：年增 17% 至 656 億美元 vs.598 億美元
- Mac 營收：年增 21% 至 89.8 億美元 vs.86.9 億美元
- iPad 營收：年增 41% 至 84.4 億美元 vs.74.6 億美元
- 穿戴裝置、家用設備和配件營收 (含 AirPods 和 Apple Watch)：年增 29% 至 129.7 億美元 vs.119.6 億美元
- 服務營收 (含 iCloud、Apple Music)：年增 24% 至 157.6 億美元 vs.148 億美元
美國航空 (AAL-US) 早盤上漲 30.07％，至 21547 美元。
2020 年 Q4 財報關鍵數據 vs.Refinitiv 分析師共識預期
每日關鍵經濟數據：
- 美國 Q4 實質 GDP 季增年率初值報 4.0％，預期 4.1%，前值 33.4%
- 美國 Q4 消費者支出季增年率初值報 2.5％，預期 2.6%，前值 41.0%
- 美國 Q4 核心 PCE 季增年率初值報 1.4％，預期 1.5%，前值 3.4%
- 美國上周 (1/23) 初領失業金報 84.7 萬人，預期 87.5 萬人，前值自 90 萬人上調至 91.4 萬人
- 美國上周 (1/16) 續領失業金報 477.1 萬人，預期 508.8 萬人，前值自 505.4 萬人下調至 497.4 萬人
- 台北時間晚間 23:00 將公布美國 12 月新屋銷售年化總數，預期 86 萬戶，前值 84.1 萬人
- 台北時間晚間 23:00 將公布美國 12 月新屋銷售年化月增率，預期 2.3%，前值 - 11.0%
華爾街分析：
CMC Markets 首席市場分析師 Michael Hewson 表示，Reddit 社群帶動部分股價瘋漲，在某種程度上蓋過昨晚 Fed 利率決議的消息。
Aegon 資產管理公司投資長 Olaf van den Heuvel 表示，市場已過度興奮，GameStop 飆漲就是一個例子，該股已進入泡沫化。
施羅德 (Schroders) 基金經理 Remi Olu-Pitan 則對股市瘋漲現象感到擔憂，稱投資人接下來將看到更多回檔。