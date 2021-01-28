〈美股盤前要聞〉Fed警告美股經濟放緩 美股期貨下滑

聯準會 (Fed) 結束今年首場利率決策會議，宣布利率政策按兵不動，維持資產購買速度，但警告美國經濟復甦速度放緩，美股期貨在週四 (27 日) 下跌，道瓊期貨跌 0.56%，標普 500 期貨跌 0.80%，斯達克 100 期貨跌 1.20%。

1. Fed 維持近乎零利率 資產購買不變

美國聯邦公開市場理事會 (FOMC) 週三 (27 日) 公布最新利率決議，維持近乎零利率且資產購買速度不變，但警告美國經濟正在放緩。

Fed 重申，維持聯邦基金利率 0% 至 0.25% 不變，並繼續每月至少購買 1200 億美元的債券，「直到在實現 FOMC 最大就業和價格穩定目標方面取得實質性進一步進展為止。」

Fed 稱，新冠肺炎疫情正在美國和世界各地造成巨大的人類和經濟困難，美國經濟復甦正在放緩，並重申承諾在新冠疫情間使用一切可用工具支持經濟。

美國新冠疫情持續升溫，美國 (去年) 12 月非農就業人數減少 14 萬人，為去年 4 月以來首度減少，遠遜於市場預期。美國 12 月零售銷售再度下降，為連續第三個月萎縮。

2. 蘋果 Q1 營收衝破千億美元

蘋果 (AAPL-US) 在包含 iPhone 12 開賣的季度財報表現遠勝華爾街預期，單季營收史上首度突破 1000 億美元，中國銷售勁增 57%，執行長庫克 (Tim Cook) 形容中國升級力道是歷年最強。

蘋果依舊未發布財測，但預告穿戴裝置、AirPods 和服務事業成長將趨緩，且透露 Mac、iPad、iPhone 12 Pro 銷售都遭遇「供應瓶頸」。

蘋果周三 (28 日) 盤後發布 2021 會計年度第 1 季 (12 月 26 日止) 財報，營收年增 21% 至 1114.4 億美元，淨利年增 30% 至 287.6 億美元，折合每股獲利 1.68 美元，都優於市場所料。

各部門表現強勁，iPhone 營收年增 17%、且比預期高出近 60 億美元，反映 5G 新機熱賣。針對市場關注的中國銷售，庫克表示整體表現強勁，「換機升級在中國創下歷史最高紀錄」，初步資料顯示該季中國營收增加 57% 至 213.1 億美元。

3. 臉書財報優於市場預期

臉書 (FB-US) 周三 (27 日) 公布的 2020 會計年度第四季財報優於華爾街預期，臉書警告蘋果 iOS 14 政策更動以及疫情趨勢逆轉可能損害廣告業務，但上半年仍能維持優於去年的表現。

臉書表示，疫情提高民眾的線上活動，帶動臉書 2020 年電子商務和產品的發展，不過，這些趨勢可能會緩和或逆轉，並且「可能成為臉書廣告收入成長的絆腳石」臉書還說，上半年營收雖能維持年成長的表現，然而下半年將面臨成長壓力。

臉書並警告，蘋果在 iOS 14 中的新隱私政策恐影響臉書對用戶投放廣告的能力，可能會在第一季末開始對廣告業務產生影響。蘋果這回更新軟體後，iPhone 和 iPad 用戶可以點選是否允許廣告追蹤而分享資訊，預料大多數用戶惠拒絕追蹤。

4. 特斯拉 Q4 獲利遜色

特斯拉 (TSLA-US) 週三 (27 日) 盤後公布加入 S&P 500 以來首份財報，第四季獲利不及預期，儘管是連續第六季交出盈餘，盤後股價仍一度挫逾 6%，爾後因預期 2021 年交車量成長加速，跌幅收斂至約 4%。

特斯拉預期，「在多年發展前景中，我們預計每年交車量年成長平均 50% 以上。」特斯拉預期 2021 年交車量成長加速。

特斯拉 2020 年第四季毛利率達 19.2%，為 2019 年最末季以來最低水準，因為車輛平均售價較去年同期下降 11%。此間資本支出達 11.5 億美元。

特斯拉也公布當年自由現金流 27.9 億美元，較 2019 年自由現金流 10.8 億美元的水準翻升一倍。

5. 科林 Q2 營收獲利亮眼

半導體設備大廠科林研發 Lam Research(LRCX-US) 週三 (27 日) 公布會計年度第二季財報優於華爾街預期，並預期由於晶片代工廠在產能限制之際大力投資新設備，公司前景將較預期強勁。

科林 Q2 營收為 34.56 億美元 ，高於市場預期的 33.4 億美元，純益為 8.692 億美元，毛利率為 46.6%。非 GAAP 稀釋後 EPS 達到 6.03 美元，高於預期的 5.72 美元。

科林執行長 Tim Archer 表示，「 半導體長期強大需求推升晶圓製造設備的支出，科林以持續成長的紮實動力邁進 2021 年，並擴大了我們在整個市場的領導地位。」