英國死亡病例數突破10萬人 高於二戰平民死亡人數

新冠肺炎 (COVID-19) 疫情在全球持續延燒，數據顯示，英國新冠肺炎死亡病例數在週二 (26 日) 突破 10 萬人，高於二戰時期的平民死亡人數。

英國的新冠肺炎死亡人數位居全球第五，英國在週二報新增死亡病例數 1,631 人，以及新增確診病例數 20,089 人。累積死亡病例數達到 100,162 人，超過了第二次世界大戰期間英國的平民傷亡人數，也是二戰時期閃電戰役死亡人數的兩倍。

英國首相強生 (Boris Johnson) 表示，很難計算出統計數據中所帶來的悲傷、逝去的生命，以及錯失的家庭聚會甚至是告別的機會。

英格蘭是英國四個行政區中人口最多的，也是受創最嚴重的。英國自 1 月 5 日重啟了全國封鎖，大多數酒吧、飯店、非必要商店和學校皆被迫關閉，同時也進一步擴大旅行限制。

截至本週一，英國共有約 6,85.3 萬人接受了第一劑疫苗治療，並有約 47.2 人接受了第二劑的疫苗接種。

英格蘭首席醫療官 Chris Whitty 表示：「不幸的是，在接下來的幾週內，我們還會看到更多的死亡病例，然後才能開始感受到疫苗出現效果。」

英國也計畫將宣布旅館隔離政策，將對部分或全部入境人士進行強制的旅館隔離，並警告民眾不要預訂暑假的旅館。負責疫苗部署官員 Nadhim Zahawi 表示，首相已經證實了政府正在研究旅館隔離的政策，將會以適當的方式對此進行公佈。

流行病學和公共衛生醫學專家 Paul Elliott 表示，新冠肺炎頑固的感染率，有部分原因是由於去年年底出現了變種病毒。他也呼籲公眾必須加倍努力執行公共衛生措施，戴上口罩、保持社交距離並勤洗手。