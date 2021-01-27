ECB官員：還有降息空間 必要時將阻升歐元

在歐洲央行 (ECB) 管理委員會委員 Klaas Knot 表示還有降息空間，央行正在觀察歐元升幅，且將在影響通膨前景的情況下阻升歐元後，歐元兌美元匯率短線走跌。

Knot 周三 (27 日) 向《彭博社》表示，若有必要改善融資條件和實現通膨目標，央行仍有調降存款利率的空間，還表示，ECB 正在密切關注歐元近期漲勢，觀察其對通膨前景的影響。

Knot 稱，一旦歐元過於強勢，威脅到通膨前景，央行仍有工具能阻止歐元走強。

Knot 稱道：「這當然必須和央行的整體貨幣立場結合，由多項政策工具決定。」ECB 總裁拉加德 (Christine Lagarde) 上周表示，央行將準備適當調整所有工具，確保通膨率朝向目標邁進。

ECB 設立的通膨率目標為「低於但接近 2%」，歐元區 12 月通膨率仍落在負區間，報 - 0.3%。

自去年 3 月以來，歐元兌美元匯率已漲近 15％，多數分析師均預計美元將延續跌勢。

然而，在 Knot 發表上述言論之際，歐元兌美元匯率短線下挫。截稿前，歐元對美元匯率下跌 0.4％，至 1.2109 美元。

歐元兌美元匯率 15 分鐘 K 線圖 (圖：Investing.com)

針對 2021 年經濟前景，Knot 對於歐洲經濟復甦抱持審慎樂觀 (cautiously optimistic) 態度，下半年疫苗推出有望為經濟帶來更多增長空間。

Knot 補充道，在可預見未來，通膨率可能因為相對低的經濟產出而受到限制，歐元區利率料將維持較低水平。