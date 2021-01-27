【Wen姐筆記】萬6搶籃板 內資被蓋火鍋！周選結算 留意莊家吃豆腐

台股這波 16000 點山頂攻防，多空連續交戰 5 個交易日，內資昨日原本打算再搶籃板，但卻狠狠被外資蓋了火鍋! 加權指數昨日重挫 287.69 點，以 15658.85 點作收，成交值 3658 億元。以昨日收盤位置來看，短多已失控盤優勢，多頭也棄守 15823 點，失去 16000 挑戰權門票。今日又有周選擇權結算，還是得提防莊家吃豆腐! 關鍵點位為 15623、15678 與 15777 點。

短多要搶回控盤優勢，至少要先站回 15800 點才有機會。15777 點為視為 15800 點重要護城河，搶回 15823 點，才機會再度挑戰 16000 點。最好能夠連 15855 與 15900 點都突圍成功，多方才有機會再度發動強力攻勢，15900 點兩端哨站為 15888 與 15911 點，15938 為 16000 點射門區，16000 兩端哨站為 15978 與 16018 點。

但如 15777 點未能搶回，需提防回測 15748 與 15700 點整數關卡，15700 點兩端哨站為 15723 與 15678 點，如棄守短線空方仍居上風，仍需提防持續回檔修正，下方 15653 與 15623 不宜棄守，否則恐恐回測 15600 點，南端哨站 15588 如再棄守，需提防跌勢擴大。15555 與 15520 點為多方主力控盤最後防守區，15500 點南方哨站為 15486 點，棄守則進入月線保衛戰!

融資並非毒藥，但是回顧以往紀錄，單日融資只要大增，短線上散戶很難討到便宜! 目前的台股盤勢，外資集中火力把台股當提款機，不僅賣超，連買超的標的，台灣 50 反 1 又再度上榜! 台指期也維持穩定 2 萬 5000 口以上淨空單。從籌碼面的角度來看，即使台股有國家隊力挺，加上投信與融資大軍，短線上還是難敵外資提款走人!

再次提醒投資人，如手中持股已領先大盤跌破月線季線，對於農曆年前的紅包行情，就別過度期待了! (僅供參考，請勿作為買賣股票與指數之依據)