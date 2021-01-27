鴻家軍撐盤 台股多空交戰漲42點收15701點 10日線得而復失

美股周二全面收黑，台股歷經連日修正後，今 (27) 日早盤回神漲逾百點，權值股台積電持續弱勢，但筆電、鴻家軍與 IC 設計等族群，買氣熱絡，指數多空拉鋸，盤中數度翻黑，並在最後一盤爆出約 203 億元大量，漲勢迅速收斂，終場上漲 42.6 點，收 15701.45 點，10 日線得而復失，成交值略縮至 2915.38 億元。

美股財報周登場，科技巨頭將陸續發布財報，市場偏向觀望，台積電 ADR 周二持續下挫 3%，台積電近來已遭外資連五賣、大砍超過 12.7 萬張，今日在多空交戰下，股價走勢震盪，終場小跌 0.3%，收 615 元。

聯發科法說會今天下午登場，除了去年營運亮眼外，市場也樂觀看待今年首季表現，吸引買盤提前進場卡位，股價強漲 3%，一度站回 900 元大關。聯電同日舉行線上法說會，市場看好第一季營運可望維持在去年第四季的高檔水準，早盤股價漲至 56.2 元後隨即湧現調節賣壓，終場收平盤 54.8 元。

鴻海與裕隆合資的公司鴻華先進，第一代 EVKit 電動車開放平台預計 2 月接單、4 月出貨，激勵鴻海今日股價漲逾 1%，最高來到 124.5 元，鴻家軍持續受到資金追捧，廣宇、乙盛 - KY、正達均攻上漲停，鴻準、樺漢、建漢、台通、中揚光等買氣也強強滾。

全球疫情未見降溫跡象，國內外多家大型企業也陸續要求員工在家上班，再度掀起遠距商機，品牌大廠宏碁今日爆量登上漲停，站回所有均線，華碩同步漲逾 3%，而代工廠緯創、廣達、仁寶、和碩、英業達等，也分別勁揚 2-4%。

IC 設計產業第 1 季景氣淡季不淡，產品漲價效應不斷擴大，亞信、佑華今日股價亮燈漲停，瑞昱、聯詠上漲逾 1%，其他包括智原、原相、力旺、立積、通嘉等，股價同步走堅。