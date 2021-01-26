台積電遭外資連五賣 大砍逾12.7萬張 持股比重降至7個月新低

台股今 (26) 日賣壓出籠，為今年來首度跌破 10 日線。外資期現貨操作不同調，現貨持續賣超晶圓雙雄與面板三虎，台積電更遭外資連五賣、大砍超過 12.7 萬張，外資持股比重降至 7 個月來新低，金融族群也成外資提款重災區。

三大法人方面，外資再狂砍 288.76 億元；投信維持買超 5 億元；自營商買超 67.53 億元，三大法人共買超 351.26 億元。

期貨方面，外資回補空單 3721 口，空單未平倉口數增至 27504 口；投信增持空單 1234 口，空單未平倉口數增至 9957 口；自營商增持空單 557 口，多單未平倉口數降至 22818 口。

外資今日買超主要集中電子股，買超最多為元大台灣 50 反 1、2.1 萬張，其次為日月光投控的 1 萬張，第三為鴻海、8220 張。封測廠除日月光投控外，頎邦、南茂也獲外資青睞，分別敲進 3344、2486 張，京元電、超豐也獲外資買超逾 1300 張。

外資賣超方面，晶圓雙雄台積電、聯電分別遭賣超 1.5 萬、1.9 萬張，台積電已遭外資連五賣、大砍超過 12.7 萬張，外資持股比重降至 77.31%，創逾 7 個月來新低；聯電遭外資連兩賣、賣超逾 5.2 萬張。

面板三虎遭外資大舉調節，友達、彩晶、群創分別遭大賣逾 3.1 萬、2.2 萬、1.4 萬張；海運雙雄長榮、陽明再遭賣超 1.9 萬、5277 張；記憶體廠華邦電遭大砍 2.1 萬張、旺宏則是 5291 張。

金融族群也成外資提款重災區，國泰金、玉山金、中信金、新光金、兆豐金遭大賣超過 1 萬張，第一金、富邦金、永豐金、開發金、台新金也遭賣超逾 6000 張。

國泰證期分析師蔡明翰指出，後續觀察下半周美國重量級科技股財報展望，若對後市展望正向，才有機會帶動科技類股再度轉強，估短線大盤將維持弱勢震盪整理。