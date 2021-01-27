〈台股盤前〉「積」情降溫、傳金無力 指數短線力守10線

權值股王台積電日 K 連三黑，半導體、傳產、金融族群也同步轉弱，拖累大盤重挫指數摜破 10 日線，隨著美股邁入財報周，伴隨農曆年關將屆，留意重量級企業財報結果，與外資賣壓，預期台股陷入震盪整理機率高，短線目標力守 10 日線。

護國神山台積電衝上 670 元歷史新高價後，受英特爾委外代工消息面衝擊，導致「積」情降溫，權值股王連吞三根黑 K 也讓大盤跟著腿軟，包括電金傳三大族群慘淪外資提款機全盤皆墨，昨 (26) 日指數重挫 287 點，創下近 4 個月來單日最大跌幅，收在 15658.85 點。

除此，包括大立光、鴻海權值股股價近期也在平盤附近整理，IC 代工廠聯電昨股價同樣面臨漲多拉回壓力，終場大跌 4% 作收；另外，金融、塑化等傳產近期也成資金提款對象。

目前盤勢上，支撐指數的電子族群幾乎熄火，僅電動車概念股一枝獨秀，包括貿聯 - KY、錩新、和大、健和興等逆勢抗跌，股價持續翻紅。

法人表示，美股進入超級財報周，個股業績表現如符合預期，可望支撐美股表現並進一步拉抬台股跟著沾光，但要注意的是，隨著農曆年封關日將屆，在大型權值股股價熄火的情況下，指數繼續上攻力道相對有限，短線以收復 10 日、5 日短線為支撐，部分漲多的高價股恐繼續遭資金提款，轉進低基期股布局。