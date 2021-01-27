〈台股盤前要聞〉矽晶圓廠產能塞爆、中華電今年EPS力守4元 今日必看財經新聞

台股盤前要聞共有八大重點，矽晶圓廠環球晶、合晶均證實車用訂單大舉湧入，上半年產能供不應求；歐菲光將出售華南廠等 4 家子公司，紅色供應鏈形成一條龍服務恐衝擊台廠觸控雙雄；中華電財測出爐，每股純益力守 4 元之上。以下是今 (27) 日必看重要財經新聞。

車用需求訂單湧入 環球晶、合晶產能全塞爆 供不應求

近來車用市場需求升溫，晶圓代工廠產能塞爆，車用晶片更面臨大缺貨，這股熱潮也吹向更上游的矽晶圓，包含環球晶 (6488-TW)、合晶 (6182-TW) 都證實，明顯感受車用需求加溫，訂單大舉湧入，目前 6 吋、8 吋產能全線滿載，預期今年上半年需求持續暢旺、產能仍將供不應求。閱讀全文...

歐菲光擬售廠 紅色供應鏈一條龍服務漸成形 台觸控雙雄恐承壓

中國觸控面板廠歐菲光證實將出售旗下包含華南廠等 4 家子公司，雖然尚未公告買家，也澄清未與立訊達成協議，不過售廠範圍包含南昌觸控模組業務，市場認為，歐菲光賣廠行為可能助推立訊、藍思等紅色供應鏈形成一條龍服務，中長期恐衝擊台廠觸控雙雄 GIS-KY (6456-TW)、TPK-KY (3673-TW) 等營運。閱讀全文...

中華電財測出爐 今年營收估年增 1% 每股純益力守 4 元之上

中華電 (2412-TW) 昨 (26) 日公布 2021 年財測，合併營收估 2092.6~2097.2 億元，年增 0.8-1%；稅後純益 326-340.9 億元，年減 2.45% 至年增 2%，每股純益 4.2-4.4 元，儘管力守 4 字頭，但恐仍下探近 20 年低點。閱讀全文...

力成去年純益、EPS 寫十年新高 每股賺 8.6 元

記憶體封測廠力成 (6239-TW) 及旗下封測廠超豐 (2441-TW) 昨 (26) 日召開法說，去年第四季在邏輯需求增加、NAND Flash 客戶製程轉進帶動下，力成單季稅後純益達 16.61 億元，季增 2.4%，年減 20.3%，每股純益 2.14 元；去年稅後純益 66.62 億元，年增 18.9%，每股純益 8.6 元，純益與 EPS 寫十年新高。閱讀全文...

台股創 4 個月以來最慘跌勢 金管會指向三大原因

台股昨 (26) 日重挫 287 點，不但是今 (2021) 年以來最大跌點，也是自去年 9/24 跌 319 點後，4 個月來單日最重，金管會表示，主要有亞股都疲弱等三大原因，不過金管會仍信心喊話，台股基本面還相當穩健。閱讀全文...

官股券商連 4 買斥 126 億元護盤 鎖定大型股抵禦外資賣壓

台股難敵獲利了結賣壓，受權值股無力拖累，指數今年首次跌破 10 日線，為力抗外資賣壓，官股券商連 4 個交易日買超，共斥資 126.54 億元，鎖定台積電、長榮、玉山金、國泰金等指標個股，抵禦外資提款。閱讀全文...

圓展遠距急單湧 產能塞爆加班出貨 上調擴產幅度至五成

全球疫情升溫，遠距商機再度爆發，圓剛 (2417-TW)、圓展 (3669-TW) 傳出客戶追單力道強，旗下視訊會議產品、教育產品客戶急追貨，自有產能全線滿載，圓展更上調今年擴產計畫，原訂擴增四成，現在調升至五成，由於訂單塞爆，自有產能仍應接不暇，同步重啟委外代工因應出貨。閱讀全文...

〈房產〉12 月房貸、土建融餘額續創高 房貸年增幅寫 14 年高點

台灣央行昨 (26) 日公布去年 12 月購屋貸款和建築貸款 (土建融) 餘額，分別來到 8 兆 422 億元、2 兆 4612 億元，雙雙續創歷史新高，其中，房貸餘額年增率擴大至 8.5%，較上月續增 0.44 個百分點，年增率創 2007 年 1 月以來新高，而土建融餘額年增 17.52%，較上月增 0.62 個百分點，也續創 2011 年 8 月以來新高。閱讀全文...