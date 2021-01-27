〈財報〉超微財報財測皆勝預期 PC、遊戲與資料中心晶片需求強

半導體大廠超微 (AMD) 於周二 (26 日) 盤後公布 2020 會計年度第四季財報，整體 PC、遊戲和資料中心產品的需求維持強勁成長，並預估全年營收勁增 37%，遠勝華爾街預期，看好 CPU、GPU、伺服器將持續成長。

但 AMD(AMD-US) 公布財報後股價震盪，下跌約 1% 。

2021 財測

Q1

營收約為 32 億美元，上下浮動 1 億美元，分析師平均預期為 27.3 億美元

營收預估年增率為 79%，季增 1%

毛利率 (non-GAAP) 為 46%

全年

營收年增率約為 37%

毛利率 (non-GAAP) 約為 47%

AMD 總裁兼執行長蘇姿丰 (Lisa Su) 表示，AMD 各項業務將持續成長，預估今年第一季與上半年 PC 、遊戲與 GPU 市場將優於傳統淡季。

蘇姿丰表示，遊戲和低階 PC 的晶片供給緊俏，供給在整個上半年仍是問題，但全年財測已把此因素納入考量。

蘇姿丰還看好伺服器後市發展，拜雲端與資料中心需求提升之賜，伺服器需求能見度佳，旗下 Milan 伺服器銷售動能非常強勁。

財報關鍵數字

Q4 (GAAP)

營收為 32.44 億美元，季增 16%，年增 53%，優於分析師預期的 30 億美元

稀釋後 EPS 報 1.45 美元

淨利報 1.78 億美元，季增 357%，年增 948%

Q4(non-GAAP)

稀釋後 EPS 報 52 美分，季增 27%，年增 63%，優於分析師預期的 47 美分

淨利報 6.36 億美元，年增 66%

2020 全年 (GAAP)

營收為 97.6 億美元，年增 45%

淨利為 24.9 億美元，較去年成長六倍

稀釋後每股盈餘為 2.06 美元

超微第四季營收 32.4 億美元，優於預期，不計部分項目的獲利為每股 52 美分，也高於市場所估的 47 美分。

第四季最大亮點在企業端，企業端、嵌入式暨半客製化部門第四季營收為 12.8 億美元，季增 13%，年增 176%。此部門包含資料中心處理器和遊戲主機晶片。

超微預估新一代家用遊戲主機需求的強勁動能，將有助於 AMD 上半年表現優於以往。

運算 (CPU) 和繪圖 (GPU) 營收年增 18% 至 19.6 億美元，也高於市場所料。儘管 GPU 銷售下滑，但 Ryzen 處理器銷售強勁，且挖礦需求激增。

所有其他業務虧損為 9300 萬美元，其中包括與收購相關的成本 1400 萬美元，而去年同期營業虧損為 5700 萬美元，上一季則為 7600 萬美元。