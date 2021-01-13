〈全數位CES〉AMD推Ryzen 5000筆電CPU、3代Epyc伺服器晶片 搶英特爾市占

超微 (AMD-US) 周二 (12 日) 在全球消費電子展 (CES) 推出新款筆電處理器和伺服器晶片，試圖挑戰英特爾難以撼動的筆電市場地位，超微並暗示，新一代伺服器晶片 Epyc Milan 處理器，將超越英特爾。

超微執行長蘇姿丰 (Lisa Su) 宣布，超微將推出 Ryzen 5000 系列筆電處理器，針對電競與輕薄需求推出兩系列處理器，皆採用 7 奈米製程與 Zen 3 微架構。

蘇姿丰表示，新的 Ryzen 筆電處理器續航力達 17.5 小時，充電一次即可觀看長達 21 小時的電影，預估新處理器今年將在 150 款筆電中首次亮相，首批機型將在 2 月問世。

此外，在企業商用方面，蘇姿丰還宣布，超微將發布採用 Zen 3 微架構的 Epyc 處理器「Milan」，將為雲端資料中心客戶提供更新產品，更多細節則將在第一季發布。

蘇姿丰在 CES 展上演講時暗示，超微最新一代的伺服器晶片將超過英特爾，第三代 Epyc 晶片將「重新建立資料中心的標準」。

蘇姿丰說，超微目前的伺服器晶片客戶包括谷歌 (GOOGLUS)、亞馬遜 (AMZN-US)、騰訊、微軟 (MSFT-US) 和甲骨文 (ORCL-US)。週二微軟、Wintel 生態圈的合作夥伴、聯想、惠普 (HPC-US) 都出席蘇姿丰的演講，以表達對超微的支持。

受惠於英特爾在製程上的延誤等因素，超微正持續從英特爾手中搶走市占率，據 Trendforce 預測， 2021 年英特爾整體市占率將持續下滑至 68.6%，而超微可能微增至 21.7%。

IDC 分析師 Joey Yen 表示：「由於英特爾缺貨問題，我們已經看到採用超微晶片的趨勢正在興起，這種趨勢將持續至少 2 年。」

Moor Insights＆Strategy 首席分析師 Patrick Moorhead 說，超微的 Ryzen 5000 電競處理器系列非常有競爭力，若如果超微能夠獲得更多 OEM 廠採用，將獲得更多市占率。

不過，Moorhead 表示，超微最大挑戰其實是商用筆電市場，周二公布的第三代 Epyc 處理器並未公布足夠的資訊讓人更了解其市場競爭力。電競筆電的設計重點是快速圖形處理器，而商用筆電的重點是電池續航和耐用性。

Nvidia 也推桌電晶片、電競筆電

輝達 (Nvidia) (NVDA-US) 周二也宣布針對 RTX 30 系列推出筆電 GPU，除了原先規格外還新增較低階的新產品 RTX 3060，估將有 70 多家筆電製造商採用 Ampere 架構的 筆電 GPU，將於 1 月下旬開始陸續推出。

英特爾 (INTC-US) 則在周一推出採用 10 奈米製程的 Xeon 系列處理器，此外，據路透報導，英特爾研擬使用台積電 (2330-TW) 的 7 奈米製程來生產個人電腦 (PC) 用的第二代離散式繪圖晶片 (DG2)，這些晶片預定 2023 年發表。