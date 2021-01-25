加強半導體發展 上海十四五規模倍增、廣東執行強芯計劃

周日 (24 日) 上海與廣東均召開地域性的人大會議，兩地地方政府不約而同強調要加強半導體產業發展，上海方面強調在十四五期間內推動半導體產業規模倍增，廣東則是將進行「強芯行動」。

上海市市長龔正表示在十四五期間，強化高階產業領導功能，按照高階、數位、融合、集群、品牌的產業發展方針，推動半導體、生物醫藥、人工智慧三大先導產業規模倍增。

同時也要加速發展電子訊息、汽車、高階設備、先進材料、生命健康、時尚消費品等六大重點產業，大力推動經濟數位化、生活數位化、治理數位化。

(圖片: AFP)

廣東省省長馬興瑞則是指出，廣果將深入實施「廣東強芯」行動，加速在半導體、工業軟體、高階設備等領域的實力。瞄准人工智慧、區塊鏈、量子科技、生命健康、種子科學等前緣領域的研發，並培育具產業前景的產業。

廣東省未來將全力發展數位經濟，促進數位經濟和實體經濟融合。鞏固數位產業發展優勢，推動人工智慧、大數據、區塊鏈、物聯網等產業發展。同時強化發展 5G 產業，推動超高畫質影音產業發展試驗區建設，加速 4K、5G 技術規模化應用。

另一方面打造工業互聯網示範區，建設工業互聯網平台，支持產業鏈企業結合雲端，加速工業製造技術和工藝軟體化、數位化。

馬興瑞表示廣東全省 GDP 產值已從 2015 年的 7.5 兆人民幣，上升至 2020 年逾 11 兆人民幣，年均成長 6%，連續 32 年位居全中國第一。先進製造業、高技術製造業增加值佔規模以上工業比重分別達 56.1%、31.1%，現代服務業增加值則佔服務業比重達 64.7%。

此外，2020 年廣東省研發經費支出從 1800 億人民幣上升至 3200 億人民幣，佔地區生產總值比重從 2.4% 提高到 2.9%，區域創新綜合能力為全中國第一，有效發明專利量、PCT 國際專利申請量保持在全中國第一。

