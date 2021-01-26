中國人行官員示警 中國已有泡沫

中國官媒報導表示，中國人行貨幣政策委員會委員馬駿在一場研討會上指出，中國在部份領域已經出現泡沫。去年中國幾個重要的指數都大幅上升，漲幅接近 30%，與中國經濟成長相比背道而馳。

馬駿認為在經濟成長大幅下滑的情況下股市還能出現如此大的漲幅，不可能與貨幣政策無關。另一方面，近期上海、深圳等地區房價大幅上漲，這些都與流動性和擴大槓桿有關。

他指稱未來這種情況是否會加深，取決於今年人行貨幣政策要不要進行適度轉向。如果不轉向，這些問題肯定會持續下去，也將會導致中長期更大的經濟及金融風險。

不過馬駿也強調，貨幣政策轉變不能太快。目前中國通膨率不高，CPI 今年會較往年「更好看」一點，因為去年豬肉基期效應。至於 PPI 會走揚，但不會漲幅太大，人行也沒有希望轉變太快。

同時，一些中國地方政府和商業銀行強烈要求要保持貨幣政策的連續性，或者要求轉換貨幣政策要「非常慢」，認為政策轉變太快會導致項目停工、壞帳等問題出現。

此外，他也建議從今年開始應該永久性取消 GDP 成長目標，而把穩定就業和控制通膨作為總體政策最主要的目標，這也是市場經濟下各國總體經濟管理的普遍做法。現在，所有的已開發國家和絕大部分中等收入國家都已經放棄以 GDP 成長作為總體調控的目標。

而他認為繼續設立 GDP 成長當目標會出現不少問題，如使得地方政府習慣性層層加碼，把地方的 GDP 目標定得很高，進而擴大隱性債務的金融風險，因為靠借錢來拉動 GDP 比其它方式都容易。強調 GDP 考核，不可避免使部份地區虛報經濟成長速度的問題。

