〈房產〉捷運將開通助漲身價 台中北區及北屯區房價登上2字頭

台中捷運建設到通車的利多助威下，台中區域內行政區的北區及北屯區經統計去年的平均成交都躍上每坪 20 萬元之上，分別以 20.5 萬元、20.3 萬元，連袂晉升 2 字頭俱樂部，也使台中的 2 字頭行政區，從原先的 3 個增加為 5 個。

台灣房屋集團趨勢中心執行長張旭嵐表示，台中建設多元、投資興旺，水湳經貿園區的綠美圖、國際會展中心接連動工，中央公園也啟用，而北屯、北區、西屯、南屯等地，更受惠於中捷綠線利多，近兩年大舉吸引購屋族，買氣信心支撐價格上揚力道；而外圍區段也有三井 outlet 二期商城規劃，帶動海線商機，台中房市遂展現出不容小覷的向上潛能，有機會持續助長 1 字頭區段的房價朝 2 字頭挺進。

台中市的 2 字頭房價俱樂部中，以北屯在 2020 年買賣移轉棟數表現最為亮眼，全年達 8162 棟，也是台中各區中，人口增加最多的區域，平均房價年漲 3.5%。台灣房屋台中青海特許加盟店店東林于甄分析，北屯本來就是台中人口最多的行政區，且自然增加及社會增加長年維持正成長，因此剛性買盤厚實，交易量高居台中之首，有人氣與買氣加持，加上北屯近年有北屯機廠、單元十二、十四期、單元八及水湳經貿園區等大規模開發題材，又設有 5 座捷運站及 2 座火車站，軌道紅利豐厚，激勵房價往上攀升。

不過，正在台中推預售案的建商則指出，台中市的北屯區除去年的成交量走高之外，今年的交屋量也大增，成屋出籠所形成的賣壓極大，也有待進一步的買氣化解壓力。

而台中市北區雖然人口稍減，2020 年交易量也減少 421 棟，但房價增幅達 4.1%。由於北區位居市中心，生活機能完善，房市基本面強勁，加上區段飽和供給稀少，使新案身價不凡，進而帶動中古屋房價；且近年官方力推危老政策，使北區的一中商圈、中國醫藥商圈成為危老重建的熱門區段，老屋價格也因改建遠景而提升，促使整體房價站上 2 字頭。