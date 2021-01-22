日本1月製造業PMI報49.7 表現再度轉弱

日本 1 月製造業 PMI 初值報 49.7 ，較去年 12 月的 50.0 些微下滑，顯示日本製造業景氣再度陷入萎縮。

日本製造業產出走勢圖 (圖片：IHS Markit)

IHS Markit 週五 (22 日) 公布日本 au Jibun Bank 統計的數據，1 月製造業 PMI 下滑至 49.7，新接單量雖然出現 2018 年 12 月以來的首度成長，然而產出與僱用減少，以及成本壓力升高，讓 2021 年一開始的景氣就低迷不振。

此外，日本 1 月的服務業 PMI 初值報 45.7，從 12 月的 47.7 下滑，顯示日本服務業整體產出大幅減少。

商業活動與新事業在去年一整年持續減少，降幅是去年 5 月以來最大。不過僱用人數水準反映整體勞動市場穩定，是好的徵兆。企業的未來展望仍維持樂觀，但是截至 1 月已連續三個月走緩。

週五的數據顯示日本製造業、服務業景氣雙雙萎縮，消費者物價指數也下滑，令人擔心

IHS Markit 經濟學家 Usamah Bhatti 針表示「日本民間企業的景氣與去年一樣，正加速惡化當中。政府為了防疫，對東京發布緊急事態宣言，採取更進一步的措施，勢必影響短期的商業活動。」

不過他也預測日本企業在今後 12 個月，營業狀況應該會成長。