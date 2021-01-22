資生堂個人護理部門擬賣給歐洲CVC 金額上看1000億日圓

日本資生堂 (Shiseido)(4911-JP) 正研擬賣出個人護理部門，包含知名度極高的「Tsubaki」頭髮護理系列產品，以及男性用的「UNO」系列產品等。

根據《日本經濟新聞》22 日 (週五) 報導，日本資生堂打算把個人護理部門賣給歐洲大型投資基金的「CVC Capital Partners」，交易金額可能超過 1000 億日圓。

資生堂業績受疫情影響惡化，該公司也因而推動事業的篩選與集中，經營資源將集中在高價格帶的化妝品業務。

這回資生堂決定出售的個人護理部門，其商品都是在藥妝店及超市販售。該部門 2019 年度在包含日本、中國、亞洲市場的營收報 1053 億日圓，占整體 9%。

消息人士透露，資生堂的個人護理部門將賣給 CVC Capital Partners 所成立的特殊目的併購公司 (SPAC)。資生堂打算出資 35%，其餘 65% 由 CVC 提供，資生堂董事會最快在本月作出正式決定，SPAC 最快在 3 月底前就會成立。

日本外國人觀光客因為疫情消失，使資生堂本業的化妝品業務陷入苦戰。2020 年 11 月，資生堂預測 2020 年度 (至 2020 年 12 月) 整體業績將出現 300 億日圓虧損 (上年度報 735 億日圓獲利)，是 2012 年度以來首度虧損。

比起高單價的化妝品，資生堂個人護理部門多為低價格商品，也壓縮了該公司的獲利表現。尤其是頭髮護理產品在全新對手加入競爭之後，資生堂的市占率下滑，激烈的削價競爭導致獲利減少。要獨自進行充分的商品研發及廣告宣傳，就實際狀況來說也有相當難度。

資生堂持續調整策略，2018 年，該公司決定退出獲利率低的飯店用沐浴用品市場，並在 2019 年砸下約 900 億日圓，併購前途看好的美國小眾護膚品牌 Drunk Elephant，顯示經營資源正持續朝著高價格帶的肌膚護理業務集中。