三星DRAM產線改建完工 韓媒：正加速生產CMOS影像感測器

韓媒報導指出，三星正加速進軍 CMOS 影像感測器 (CIS) 領域，看好其在自動駕駛時代的發展，目前位於南韓華城的第 11 條 DRAM 晶片生產線，已改建成 CIS 製程，並進入量產階段。

三星目前為全球第二大 CIS 供應商，市占率達 2 成以上，近年也積極追趕索尼 (SONY) 龍頭地位，2018 年時更首度推出 ISOCELL Auto 品牌，在車用 CIS 取得不錯進展。

市場預期，隨著汽車逐步導入自動駕駛，2030 年車用 CIS 市場規模將提升至 20 兆韓元 (約 182 億美元) 以上，而三星在手機 CIS 具備領導地位，也可透過擴張車用 CIS 業務，在全球取得更多市占率。

據安侯建業 (KPMG) 研究報告指出，全球 CIS 市場規模將從 2020 年的 470 億美元，提升至 2030 年的 1430 億美元，由於車用 CIS 占整體市場比重約 14%，2030 年也可望提升至 22 兆韓元。

尤其車用 CIS 安裝在汽車上，可提供自動駕駛實現更精確與可靠的性能，確保駕駛與乘客安全，同時須滿足各環境與使用壽命等嚴苛條件，成為發展自動駕駛的重要一環。

韓媒指出，三星須透過大規模的投資與戰略，才能在 CIS 領域超越 SONY，不過，由於三星集團副會長李在鎔被判入獄，也恐影響後續投資。