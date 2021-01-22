日本2020年CPI年減0.2% 近四年來首度負成長

日本去 (2020) 年的核心 CPI 年減 0.2%，出現近四年來首度負成長，12 月核心 CPI 也以逾 10 年來最快速度下滑。

日本總務省週五 (22 日) 公布 2020 年的消費者物價指數 (CPI，2015 年 = 100)，全年的核心 CPI 報 101.5、年減 0.2%。肺炎疫情造成消費需求低迷，「Go To Travel」觀光振興政策的住宿費用折扣也抑制整體物價漲幅。

同日也公布，日本 2020 年 12 月的 核心 CPI 年減 1.0%，出現 10 年又 3 個月以來的最大跌幅。

日本 2020 年的汽油價格下滑 6.3%，電費下降 3.5%，能源相關項目皆下滑。自肺炎疫情在 2020 年初爆發後，原油價格就急速滑落，每個月的能源價格漲幅都低於去年。

日本政府在 2020 年 7 月展開的 Go To Travel 觀光振興政策，造成住宿費用下滑 16.7%，套裝旅遊的費用也減少 5.2%。

2019 年 10 月開始實施的免費幼教、托兒政策，更造成私立幼稚園的費用大跌 92.5%，托兒所費用也下跌 51.0%。

另一方面，因疫情一度大缺的口罩價格則上揚 0.5%。企業為了防疫普遍實施遠距工作，也造成桌上型電腦價格上揚 12.9%，印表機價格也上揚了 18.4%。

日本政府及日本央行 (Bank of Japan) 的物價穩定目標設定在 2.0% 通膨率，然而 2020 年上升率最高的 1 月份也只達到 0.8%。到 12 月為止，消費者物價已經連續五個月下跌，讓人擔憂日本是否再度陷入通縮窘境。