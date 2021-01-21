日本12月工具機訂單 相隔一年再度超越900億日圓

日本《產經新聞》21 日 (週四) 報導，根據日本工具機工業會 (JMTBA) 在 21 日所公布的 2020 年 12 月工具機訂單終值，金額較去年同期增加 9.9% 至 990.57 億日圓，連續兩個月優於去年同期。

由於以中國為主的生產活動出現復甦，汽車及機械相關的接單量成長，在相隔十二個月後再度突破 900 億日圓。

外需部份報年增 27.3% 至 672.15 億日圓，連續兩個月出現正成長。其中在中國市場方面，訂單金額是前一年的 2.8 倍、達到 297.97 億日圓。包含中國在內的亞洲整體表現也約為 2.1 倍、達到 413.55 億日圓，也拉高了整體訂單表現。

另一方面，日本國內的內需訂單報年減 14.6% 至 318.42 億日圓、連續廿五個月出現負成長。雖然在一部分的訂單當中有觀察到自動化及效率化的設備投資動向，不過就整體而言，內需訂單表現與外需相比，復甦步調還是較為遲緩。

此外，2020 全年的訂單金額報年減 26.7% 至 9018.35 億日圓，相隔十年又再度跌破 1 兆日圓關卡。在新冠肺炎 (COVID-19) 疫情影響下，訂單及生產活動都出現遲緩現象。

關於今後的市場展望，JMTBA 表示「在 5G 行動電話相關裝置帶動下，半導體製造設備的相關需求維持在高水準。還有因應環保車及自動駕駛等需求，與汽車有關的設備投資也正持續回溫。」認為在接單方面仍有成長空間。