拜登大撒幣 美股前景如何？

隨著總統就職日逼近,拜登團隊提出金額高達 1.9 兆美元的財政刺激方案,遠超出市場原先預期的 5,000 億美元至 1 兆美元間。儘管刺激規模高於預期,但美國股市表現卻不如預期,美國股市為何不買單?而美國股市與相關資產前景會因此轉變嗎?

1. 新刺激方案金額過大,國會難過關

資料來源:Bloomberg,「鉅亨買基金」整理,資料日期: 2021/1/19。此資料僅為歷史數據模擬回測,不為未來投資獲利之保證,在不同指數走勢、比重與期間下,可能得到不同數據結果。

新的財政刺激政策,本應進一步提升今年消費與經濟成長率,並推升股市。但此次過大的規模,反而引發國會難以通過的擔憂,造成股市暫時下跌。上表為此次拜登團隊提出的額外紓困內容,每人加發 1,400 美元、延長失業救濟金、提高最低工資、提供地方政府紓困,總規模高達 1.9 兆美元。以現有參議院兩黨席次分佈來看,共和黨可透過冗長辯論方式凍結法案表決,民主黨勢必將提出縮小規模版本,以避免冗長辯論或取得超過 60 票的支持。

2. 向富人開刀,新基建可能性高

共和黨並非不想幫助美國經濟恢復正常,只是近期已經推出 9,000 億美元的額外紓困法案,加上疫苗已經開始施打,經濟應已處在復甦的軌道上。一向強調財政收支平衡與控制債務水準的共和黨,自然不願意在此時通過更多將增加財政赤字的法案。在財政收支平衡與降低債務佔 GDP 比重這兩個前提下,民主黨應會朝向增加稅收這個方向努力,從拜登選前提出的政見來看,增加富人邊際所得稅率、補上稅收上的漏洞、提高企業稅率,預計可於未來 10 年帶來 3.44 兆美元的稅收。扣除掉預計新增的初次購房稅收減免額與提高的扶養額度,未來 10 年仍有 3 兆美元左右的額外稅收。我們預料民主黨將把這筆錢用在對乾淨能源的投資與基礎建設投資上,而這兩者將在未來 10 年內大幅提高美國的經濟成長率。

資料來源:Committee for a Responsible Federal Budget,「鉅亨買基金」整理,資料日期: 2021/1/16。此資料僅為歷史數據模擬回測,不為未來投資獲利之保證,在不同指數走勢、比重與期間下,可能得到不同數據結果。

3. 經濟成長將加速,有利美股長期表現

資料來源:Bloomberg,「鉅亨買基金」整理,採標普 500 指數,資料日期: 2021/1/19。此資料僅為歷史數據模擬回測,不為未來投資獲利之保證,在不同指數走勢、比重與期間下,可能得到不同數據結果。

根據歐洲央行研究(“The distribution of wealth and the marginal propensity to consume” , Quantitative Economics, Vol. 8, No. 3, November 2017, 977–1020),如果財富增加 100 美元,財富前 10% 與後 20% 的人分別會花掉其中的 6 美元與 48 美元,將財富從有錢人轉移到經濟較弱勢者,有助提升整體消費。以美國情形為例,美國財富前 5% 的家庭擁有約 20 兆美元(2016 數據),若課徵 2% 的財富稅並將其移轉至財富後 20% 的家庭,等於每個家庭可以收到 2.4 萬美元。參考歐盟的研究數據,美國財富前 5% 的家庭原本會消費 241 億美元,轉移至財富後 20% 的家庭,消費會增加至 1,928 億美元,等於為美國多帶來 1,687 億美元的消費。除了提高富人稅率並實施重分配政策有助提高消費外,之前提到的乾淨能源投資與基礎建設投資也都也有助提高經濟成長率,對美國股市自然是大利多。

鉅亨投資策略

基金操作上,建議如下:

美股最大利多還沒到,佈局要趁早

很多人認為上一輪 9,000 億美元的紓困案會是美股最後利多,但我們認為提高富人稅並用此資金展開基建投資,才是美國經濟與股市的最大利多。假設未來 5 年美國經濟名目成長率維持在 3% 至 6%,美國股市未來 5 年年化漲幅可望來到 8.4%,投資佈局要趁早。

鉅亨精選基金

>> 摩根士丹利美國增長基金 A

>> 瑞銀 (盧森堡) 美國小型股票基金 (美元)

>> 景順環球消費趨勢基金 A 股 美元

「鉅亨買基金」獨立經營管理

本資料僅供參考,「鉅亨買基金」已盡力就可靠之資料來源提供正確之意見與消息,但無法保證該等資料之完整性。內容涉及新興市場部分,因其波動性與風險程度可能較高,且其政治與經濟情勢穩定度可能低於已開發國家,也可能使資產價值受不同程度之影響,匯率走勢亦可能影響所投資之海外資產價值變動。投資人應依其本身之判斷投資,若有損益或因使用本資料所生之直接或間接損失,應由投資人自行負責,本公司無須負擔任何責任。

本文提及之經濟走勢預測不必然代表基金之績效,基金投資風險請詳閱基金公開說明書及投資人須知。

基金經金管會核准或同意生效,惟不表示絕無風險,基金經理公司以往之經理績效不保證基金最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書及投資人須知。

各銷售機構備有基金公開說明書及投資人須知,歡迎索取。有關基金應負擔之費用(境外基金含分銷費用),已揭露於基金之公開說明書或投資人須知中,投資人可至公開資訊觀測站或境外基金資訊觀測站中查詢。

投資人因不同時間進場,將有不同之投資績效,過去之績效亦不代表未來績效之保證。

