鉅亨網編譯鍾詠翔 2025-06-16 05:30

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美國聯邦政府上周六（14 日）在華盛頓特區舉行閱兵式，紀念美國陸軍建軍 250 周年，同一天，全美多地共計舉行約 2,000 場示威遊行，數百萬人參加。

美國閱兵式當天，多地爆發大規模示威遊行，數百萬人參加。（圖：觀察者網）

這是自 1991 年波斯灣戰爭結束以來，美國首次舉行閱兵式，上周六也是美國總統川普 79 歲生日。閱兵隊伍從五角大厦出發，沿憲法大道行進，持續兩個多小時，超過 6,000 名官兵、逾百輛坦克和裝甲運兵車、火炮、戰機等參加。

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川普觀看閱兵式，隨後發表講話，向陸軍表示祝賀。

同一天，全美多地爆發反對川普政府移民、衛生、教育等方面政策約 2,000 場示威遊行活動，活動名為「不要國王」。在紐約、洛杉磯、休斯敦等地，民眾走上街頭，高喊「沒有法治就沒有和平」、「關閉美國移民與海關執法局」等口號。

抗議活動發起者表示：「他們（美國政府）藐視法院，驅逐美國人，在街頭肆意抓人，侵犯公民權利。」

美國媒體說，抗議之所以選擇上周六，是為同閱兵式形成對立之勢，但抗議者並未在華盛頓特區舉行相關活動。川普此前表示，在閱兵式期間舉行任何抗議活動，都會面臨強力鎮壓。