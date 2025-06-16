美國閱兵式當天 多地爆發大規模示威遊行 數百萬人參加！
鉅亨網編譯鍾詠翔
美國聯邦政府上周六（14 日）在華盛頓特區舉行閱兵式，紀念美國陸軍建軍 250 周年，同一天，全美多地共計舉行約 2,000 場示威遊行，數百萬人參加。
這是自 1991 年波斯灣戰爭結束以來，美國首次舉行閱兵式，上周六也是美國總統川普 79 歲生日。閱兵隊伍從五角大厦出發，沿憲法大道行進，持續兩個多小時，超過 6,000 名官兵、逾百輛坦克和裝甲運兵車、火炮、戰機等參加。
川普觀看閱兵式，隨後發表講話，向陸軍表示祝賀。
同一天，全美多地爆發反對川普政府移民、衛生、教育等方面政策約 2,000 場示威遊行活動，活動名為「不要國王」。在紐約、洛杉磯、休斯敦等地，民眾走上街頭，高喊「沒有法治就沒有和平」、「關閉美國移民與海關執法局」等口號。
抗議活動發起者表示：「他們（美國政府）藐視法院，驅逐美國人，在街頭肆意抓人，侵犯公民權利。」
美國媒體說，抗議之所以選擇上周六，是為同閱兵式形成對立之勢，但抗議者並未在華盛頓特區舉行相關活動。川普此前表示，在閱兵式期間舉行任何抗議活動，都會面臨強力鎮壓。
近期美國移民與海關執法局等聯邦機關在加州洛杉磯縣多地展開針對非法移民執法行動，與當地民眾連續發生衝突。川普下令部署國民警衛隊，因應搜捕非法移民引發的騷亂。上周五約 200 名美國海軍陸戰隊士兵進駐洛杉磯，在聯邦機關設施外執行警戒守衛任務。
- CFC讓海外財產像裸奔？來聽專家怎麼解！
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
延伸閱讀
上一篇
下一篇