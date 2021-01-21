國際奧委會資深委員龐德：IOC不會停辦東京奧運

鉅亨網編譯陳達誠 2021年1月21號14點0分

《日本經濟新聞》報導，針對由於疫情嚴峻的關係而被外界懷疑可能無法如期在今 (2021) 年夏天舉辦的東京奧運、帕奧，國際奧林匹克委員會 (IOC) 的資深委員龐德 (Dick Pound) 在 20 日表示，IOC 沒有停辦賽事的打算，也沒有無法舉辦賽事的理由。

龐德也認為如果全球疫情沒有放緩，比起停辦，無觀眾比賽是較為恰當的選項。

有關東京奧運是否再度延期、或與 2024 巴黎奧運共同舉辦的可行性，龐德以實行難度為由抱持否定態度。他認為就防疫對策而言，只允許居住日本的人們入場觀賽也是一個可行選項。

聖火傳遞即將於 3 月 25 日在日本福島縣起跑，他表示「如果覺得風險過高也隨時可以縮短，必要時可停止實施。」

關於東奧賽事開賽與否的最終判斷，在時間上可能較去年決定延期的三月還要再晚，估計要到春天過後才能決定。他提到「冬天在三月結束，也是病毒感染較為嚴重的季節，不過到了四月、五月就會好轉。而如此徵兆也將激勵人心。」

許多媒體的民調結果顯示，多數民眾希望重新思考今年夏天舉辦奧運賽事的問題。對此龐德認為，「日本政府當局若能提出更為充分的說明，國民也應該會更加信賴。若能提供愈多正確且科學可令人信服的資訊更好。」

《英國廣播公司》(BBC) 7 日報導龐德對於是否如期舉辦東奧表示「無法確定」，龐德反駁報導內容，表示他是針對「能否保證賽事舉辦」的問題回答「沒人能保證」。

另外，他也修正正先前言論，認為疫苗接種應由醫療從事人員及高齡長者優先，而非比賽選手優先接種。