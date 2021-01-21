〈財報〉三大業務旺 大摩Q4財報優於預期 全年營收獲利再創新高

摩根士丹利 (大摩)(Morgan Stanley) 周三 (20 日) 盤前公布 2020 年 Q4 及全年財報，在三大業務驅動下，營收、獲利均優於預期，全年業績更寫下歷史最佳表現。

受消息激勵，大摩 (MS-US) 周三開盤一度漲逾 2%，股價隨後於盤中收斂，截稿前小漲 0.4%。

2020 年 Q4 財報關鍵數據：

營收：136.4 億美元，年增 25.6%，優於 Refinitiv 調查預期的 115.4 億美元

淨利：33.9 億美元，年增 51%

EPS：1.81 美元，年增 39%，優於 Refinitiv 調查預期的 1.27 美元

投資銀行業務營收：23 億美元，年增 46%

股票交易營收：24.9 億美元，年增 30%

固定收益交易營收：16.6 億美元，年增 31%

2020 年財報：

營收：482 億美元，年增 16%

淨利：110 億美元，年增 22%

EPS：6.46 美元，年增 24.5%

(圖：摩根士丹利)

在機構證券、財富管理以及投資管理三大業務驅動下，大摩 Q4 營收獲利均實現強勁增長。

如同華爾街同業，受惠於強勁的 IPO 與股票承銷，大摩 Q4 投資銀行業務營收達到 23 億美元，年增 46%，高於 FactSet 調查預期的 18.1 億美元。其中，股票承銷營收達 10 億美元，較去年同期成長至少 1 倍。

交易業務方面，大摩 Q4 股票交易營收近 25 億美元，優於分析師預期的 21.4 億美元；固定收益交易營收報 16.6 億美元，較分析師預期高出 2 億美元。

值得注意的是，大摩 Q4 財富管理業務營收年增 24％，達到 57 億美元。

與美國六大銀行相比，大摩擁有規模最大的財富管理部門，該行去年初宣布砸下 130 億美元，收購以散戶交易為主的線上交易平台 E*Trade，並透露未來營收重點將自機構交易與證券業務，轉向財富管理。

大摩認為，部門整合進展相當順利，中期計畫為將財富管理利潤率提高 30％以上。

企業看法：

大摩執行長 James Gorman 認為 Q4 表現非常強勁，全年業績再創新高，將以良好勢頭邁向 2021 年。Gorman 向分析師表示，將在本月恢復股票回購，並證實今年將執行 100 億美元股票回購計畫。

財務長 Jonathan Pruzan 則表示，受惠於開放且活躍的市場活動，加上機構與散戶的積極投入，大摩將以近十年來最佳的姿態邁入 2021 年。

大摩將 2 年期的有形權益報酬率 (ROTCE) 目標自先前的 13% 至 15%，上調至 14% 至 16%，同時將該指標的長期目標自先前的 15% 至 17%，上調至 17% 以上。ROTCE 為衡量銀行利用資本產生報酬的能力。