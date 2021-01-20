交易、投行營收亮眼 高盛Q4獲利倍數成長 寫十年新高

高盛 (Goldman Sachs) 週二 (19 日) 美股盤前公布 2020 年 Q4 和全年財報數據，受惠強勁的股票交易、承銷以及企業併購業務，Q4 營收較去年同期增加 18%，淨利大增 1 倍多，創十年來最高水平。

受財報激勵，週二美股開盤後，高盛 (GS-US) 一度漲逾 1%，隨後回吐稍早漲幅，盤中走低。

高盛週二 (19 日) 美股盤中走勢 (圖：鉅亨網)

2020 年 Q4 財報關鍵數據：

營收：117.4 億美元，年增 18%，優於 Refinitiv 預期的 99 億美元

淨利：45.1 億美元，年增 135%

稀釋後每股淨利 (EPS)：12.08 美元，年增 158%，優於 Refinitiv 預期的 7.47 美元

ROE：21.1%

業務部門拆分：

股票承銷業務營收：11.2 億美元，年增 195%，高於 FactSet 預期的 7.84 億美元

債券承銷業務營收：5.26 億美元，年減 12%，低於 FactSet 預期的 5.84 億美元

固定收益、貨幣和大宗商品業務 (FICC) 營收：18.8 億美元，年增 6%，略低於 Refinitiv 預期的 20.6 億美元

股票交易業務營收：23.9 億美元，年增 40%，高於 Refinitiv 預期的 18.9 億美元

2020 年全年：

營收：445.6 億美元，年增 22%

淨利：94.6 億美元

稀釋後 EPS：24.74 美元，年增 17.6%

ROE：11.1%

隨著新冠疫情持續惡化，為因應未來的違約債務，高盛在 Q4 認列 2.93 億美元的備抵呆帳，季增 5%，但在交易營收的驅動下，整體營收和獲利表現依舊亮眼。

高盛 Q4 淨利翻倍成長至 45.1 億美元，創下十年來最高水平，其中，股票交易營收較去年同期大增 40%，達近 24 億美元，FICC 交易營收年增 6%，近 19 億美元。

此外，受惠於股票承銷與企業併購業務，高盛 Q4 投資銀行業務營收報 26.1 億美元，年增 27%，股票承銷營收成長將近 2 倍。

儘管面對疫情不確定性，高盛 2020 年全年營收仍寫下近 11 年新高，全年稀釋後 EPS 報 24.74 美元，為公司有紀錄以來次高。

三菱日聯 (MUFG) 全球聯席主管 Mark Doctoroff 表示，較常接觸大型企業的銀行，如經常提供企業合併或 IPO 諮詢服務的銀行，普遍運作良好。反之，與消費者和小型企業有更多接觸的，通常受到疫情及經濟放緩的打擊會更大。

儘管如此，高盛仍計劃進軍消費金融領域，其 2020 年消費者與財富管理業務全年營收年增 15%，達 60 億美元，如今佔總營收比重已將近 15%。該公司上週才宣布與支付新創 Marqeta 合作，共同打造支票帳戶業務，並於近期宣布接手通用汽車信用卡業務。