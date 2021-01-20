MLCC行情看好 太陽誘電股價創20年來新高

日本生產 MLCC 等電子零件的太陽誘電 (6976-JP) 股價在 20 日 (週三) 當天收在每股 6100 日圓，在相隔大約 20 年又 4 個月之後，重新回到 6000 日圓水準。主要原因在於市場認為車用等 MLCC 的供需緊迫，投資人看好該公司的收益擴大而大量買進。

太陽誘電股價連續兩日大幅走揚，20 日早盤一度大漲 350 日圓 (6.0%) 至 6220 日圓，最後收在每股 6100 日圓、較上個交易日上揚 3.92% 或 230 日圓。

太陽誘電股價走勢日線圖 (圖片：Investing.com)

由於汽車零組件的大量電子化，另伴隨著 5G 規格的基地台及智慧型手機的普及，與產品小型化及高性能化有關的 MLCC 需求擴大也被市場看好。

日本樂天證券經濟研究所的窪田真之首席策略師指出「在多個領域同時出現 MLCC 的需求擴大，收益成長的期待增強。」

當前的本益比雖高達 34 倍水準，不過窪田真之表示「考量到 2021 年度 (至 2022 年 3 月) 之後的成長，目前股價也未必過高。雖然股價在急速上揚後也可能進入短時間盤整，但仍然有上漲空間存在。」

另根據《晨星》19 日消息，日本 SMBC 日興證券在 18 日當天將太陽誘電的評等由原本的「2」(中立) 上調至「1」(優於大盤)，目標價格也上修至 7300 日圓 (原為 3300 日圓)。原因在於 MLCC 價格下滑的可能性大減，預估太陽誘電的獲利將會再度加速。