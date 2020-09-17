戴姆勒發表燃料電池卡車 可行駛上千公里、2023年提供試用

德國戴姆勒 (Daimler) 旗下負責商用卡車巴士的部門，週三 (16 日) 宣布目前正在研發行駛里程超過 1 千公里的燃料電池卡車，將於 2023 年提供給部分客戶試用，預計 2025 年後展開量產。

戴姆勒在電動卡車規劃上，中程距離將採電動車 (EV) 設計，長程距離則會採燃料電池車 (FCV) 設計。未來將提供不使用化石燃料的零排放車輛。

當天發表的燃料電池卡車「Mercedes-Benz GenH2 Truck」，是一款載重量 25 公噸的大型卡車，搭載 2 個燃料電池發電用的儲氫桶。為了縮小儲氫桶體積，採用能量密度較高的液態氫。在經過為了試用階段所實施的小規模生產後，計劃 2025 年後量產。

若要以電動卡車來進行長途移動，除了電池體積增加、犧牲載物空間外，充電時間也會隨之拉長。但是燃料電池車可在行駛過程發電，系統體積也可控制在一定程度，戴姆勒也認為適合用於長距離移動及大量載貨。

戴姆勒的電動卡車「eActros」行駛距離達 2 百公里，已決定在 2021 年量產。該公司也在同日宣布，行駛距離達 5 百公里的「eActros LongHaul」也將於 2024 年投入量產；還有 2039 年前，於歐美日所銷售的所有卡車都會是二氧化碳零排放車輛。

有關燃料電池卡車，美國通用汽車公司 (GM-US) 日前宣布，該公司與美國新創公司 Nikola (NKLA-US) 進行資本、業務合作，Nikola 曾表示在 2021 年後半展開商用生產。此外，日本 HINO(7205-JP) 與豐田汽車 (7203-JP)，還有 ISUZU(7202-JP) 與本田 (7267-JP) 也都分別展開合作。

歐盟規定商用車的平均二氧化碳排放，到了 2025 年與 2030 年時，必須較 2019 年少 15% 與 30%。美國加州也於 6 月宣布，在 2035 年前的零排放車輛比例，中型卡車須達到 55%、大型卡車須達到 75%。

從現狀來看，市場主流的柴油卡車幾乎沒有替代方案，各家卡車製造商也都急著尋求因應之道。