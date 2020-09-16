現代汽車首度出口氫燃料電池 擴展業務至氫能源領域

據報導，南韓汽車製造商現代汽車 (Hyundai) 在週三 (16 日) 表示，已經向歐洲企業出口了 4 個氫燃料電池系統，是該公司首次出口氫燃料電池，並將業務由汽車領域擴展到氫能源領域。

現代汽車在一份聲明中表示，該公司在近期將開發的能源電池系統出貨給瑞士氫燃料儲存壓縮技術企業 GRZ Technologies 和一家未具名的歐洲能源解決方案新創公司。

據悉，現代汽車現正與 20 多家企業洽談，該公司也計劃在全球市場中擴大氫燃料電池系統的銷售，其中包括美國和中國地區。

在 2018 年，現代汽車集團就曾宣布，至 2030 年將投資 7.6 兆韓元，來研發氫動力汽車生產設施，根據計劃，現代汽車將在 2030 年生產出 50 萬輛氫動力汽車。現代汽車也估計，到 2030 年，全球每年將有約 200 萬輛氫燃料汽車需求。

現代汽車集團執行副主席 Euisun Chung 表示：「我們將通過幫助使氫成為經濟上可行的能源，在汽車運輸外的領域發揮重要作用，並在全球社會邁向清潔能源的過程中發揮關鍵作用。」

據麥肯錫公司 (McKinsey＆Company) 在報告中預期，到 2030 年，全球將有多達 650 個氫燃料電池系統需求。

儘管距離氫燃料電池車進入主流市場，仍有一段距離，市場對這項新能源技術有了更多的關注。目前最大的問題是，氫燃料供應的基礎設施構建不易。因此，除了開發氫燃料電池的汽車外，據悉現代汽車也在積極開發氫動力商用汽車充電站。在未來，氫氣公車、卡車以及氫氣乘用車都可以通過氫動力商用汽車充電站進行充電。