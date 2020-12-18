京瓷投資百億日圓建研發基地 開發燃料電池堆、陶瓷封裝等

日本京瓷 (Kyocera)(6971-JP) 週五 (18 日) 宣布，該公司位在日本鹿兒島的國分工廠，將新建研究大樓。預估投資總額約 100 億日圓，未來將成為燃料電池堆 (fuel cell stack)、電容器，以及陶瓷封裝等電子零件的主要研發據點。

目前京瓷分散各地的材料開發研究部門、生產技術研究部門、分析評估技術研究部門等，未來將集中到該公司位在日本鹿兒島縣霧島市的國分工廠。希望藉由各部門合作關係的強化，來提升技術開發能力。

而在京瓷舉全公司之力所進行的工廠自動化方面，也同樣會在鹿兒島的全新大樓進行相關研究。計畫利用 AI 人工智慧與 IoT 物聯網技術，來導入測試用途的生產線。

廠房工程預定在 2021 年 1 月動工興建，目標在 2022 年 9 月開始營運。全新廠房樓高五層、總樓地板面積 2 萬 2902 平方公尺。也將設置交誼廳，以方便與公司外部的研究人員進行交流，打算活用為創新用途的場地。

工廠用地已於 2014 年的時候取得，而未來進行搬遷後所空出的廠區用途，則會在今後進行檢討。

京瓷表示該集團整體正在推動研究開發體制的重組。2019 年 4 月，位在京都府精華町的中央研究所，已改名為「Keihanna Research Center」，電子零件等的基礎技術研究機能也從鹿兒島等地轉移至該處。另外在同年 7 月，位於橫濱市的全新研發據點「Minatomirai Research Center」也展開營運。

中長期的新事業，交由京都及橫濱來進行。而原有業務的新產品研發及生產設備的自動化等，則由鹿兒島來負責。