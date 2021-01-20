葉倫聽證會要點：財政刺激「大膽行動」、對中強硬、美元匯率由市場決定

美國準財長葉倫周二出席參議院任命聽證會，呼籲參議員「大膽行動」提高抗疫紓困支出，因提振美國經濟成長的好處大於債務增加的風險，她也對中國保持強硬態度，矢言對付中國貿易陋習，強調不追求弱勢美元，匯率交由市場決定，並表示拜登政府終將對富人和企業加稅。

葉倫在三個多小時的視訊聽證會中提出施政願景，將採取行動減緩經濟不平等、對抗氣候變遷和中國不公平的貿易行為。與四年前現任財長梅努欽任命聽證會劍拔弩張的氣氛相比，這場聽證會過程平和，參議院金融委員會多半感謝她出任此職務。

但加稅議題挑動一些參議員的敏感神經。葉倫表示，為了支應政府支出，拜登政府針對企業和富人的加稅終將實施，只不過必須等到美國成功抗疫之後；她並透露，財政部考慮透過對「未實現資本利得」課稅。

根據候任參議院金融委員會主席規劃的時間表，葉倫最快周四確認任命。以下是這位聯準會 (Fed) 前主席在聽證會中對五大議題方面的發言：

●財政刺激利大於弊

葉倫呼籲參議員「大膽行動」拯救經濟，她對參議院金融委員會說，財政部依然對財政保持警覺，「但現在。短期而言，我認為我們可以承受讓經濟重返正常的成本，以幫助我們度過疫情，並減輕家庭和中小企業的負荷。」

葉倫說，就算債務負擔占經濟產值比重升高，但因為利率低，財政部並未因為債務支付更多利息，她將在經濟改善的同時密切關注這項數據。美國 2020 財政年度結束後，目前帳上共累積 27.7 兆美元債務。

拜登 1.9 兆美元方案尚待國會通過，最終規模很可能縮減，葉倫上任後的核心事項很可能是推動另一輪抗疫刺激計畫，她說「隨著時間過去」研究下一個法案，以便在疫苗接種計畫幫助生活恢復正常之前，度過黑暗時期。

●延續對中強硬立場

葉倫延續梅努欽對中國強硬的立場，矢言動用所有工具對付中國的貿易陋習。

她說：「我們必須處理中國不公平和非法的貿易行為。中國一直以傾銷商品、架設貿易壁壘和非法補貼企業來傷害美國，中國也持續竊取智慧財產權，透過強迫轉移等方式取得不公平的科技優勢。我們將動用所有工具對付中國這些行為。」

●美元匯率交由市場決定

葉倫表示，上任後將追求穩定匯率，美元匯率將交由市場決定，美國不會尋求美元貶值以取得優於他國的競爭優勢，若她上任，也會避免其他國家透過同樣手段取得優勢。

現任總統川普多次表示支持弱勢美元，但葉倫避免提及弱勢美元帶來的好處—如提振出口和採購力，同樣地，她也未提及柯林頓執政時代採取的強勢美元政策。葉倫擔任 Fed 主席期間，曾被批評超寬鬆貨幣政策導致美元疲軟。

●終將加稅，但不是現在

葉倫在聽證會中的發言，凸顯候任總統拜登偏好對企業和富人加稅的傾向，但她強調在克服疫情過後才會發生，「現在的焦點是提供紓困，幫助家庭度過難關，不是加稅。」

葉倫主張，川普 2017 年減稅政策中，有部份措施必須廢除，美國公債殖利率聞訊下滑。在川普減稅前，美國企業和個人所得稅稅率高居已開發國家之冠。

●將設氣候變遷專任官員

葉倫表示，氣候變遷對美國經濟已經構成生存威脅，將設置專任官員負責氣候變遷事宜，並處理金融系統面臨的系統性風險。

葉倫表示，她將提高乾淨科技和電動車投資，除了能減少碳排放，還能確保美國經濟競爭力，並創造就業機會。